Para Frémaux, Roth formó parte de un momento muy particular de la sociedad inglesa, con directores como Stephen Frears o Mike Lean. En efecto, Tim Roth tuvo mucho reconocimiento de la crítica con el film The Hit, de 1984, dirigido por Frears y en el que compartió pantalla con John Hurt y Terence Stamp. El film fue editado por The Criterion Collection, un sello boutique de películas de culto y de autor, en 2009. Sobre sus comienzos, afirma: "Siempre quise estar en películas. Me parecían maravillosas. Y quería explorar esa manera diferente de actuar. En esa época me gustaba entrar en los estudios, simplemente cruzar las rejas y meterme. Pero no sabíamos cómo acercarnos en ese momento. Pero una vez que conseguí mi primer trabajo, no quise volver a hacer teatro". Por supuesto, ver películas también era importante. La primera referencia que Roth hace a otro actor es con Ray Winstone, y la película Scum, de 1977. "Eso es lo que quiero hacer", pensaba Roth en esa época luego de ver la película en salas cuatro veces.