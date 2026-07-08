Esto acordó Claudia Sheinbaum con el presidente de Suiza tras su reunión en Palacio Nacional

Sheinbaum y Parlemin acordaron renovar el acuerdo comercial entre Suiza y México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los acuerdos alcanzados con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, tras la reunión bilateral que sostuvieron ambos mandatarios esta mañana en Palacio Nacional, en el marco de la conmemoración por los 80 años de relaciones diplomáticas.

En conferencia conjunta, la presidenta calificó la reunión con el mandatario suizo como “un encuentro muy productivo y muy cordial”.

Detalló que al encuentro también asistieron Caroline Parmelin, esposa del presidente de Suiza, así como “una comitiva muy importante” del gobierno suizo y “distintos empresarios” del mismo país que operan en México.

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Sheinbaum Pardo afirmó que la visita de Parmelin “tiene un significado muy especial”, ya que en 2026 se cumplen 80 años de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza, periodo al que se refirió como “ocho décadas de amistad, de respeto y de cooperación entre nuestros pueblos”.

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