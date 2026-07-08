¿Quién es Rafa Márquez? Edad, equipos y el camino que lo llevó a dirigir a la Selección Mexicana

El mexicano asumió el mayor desafío de su trayectoria como entrenador después de trabajar con jóvenes talentos en Europa. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana inicia una nueva etapa con Rafael Márquez Álvarez como director técnico. El exdefensa, considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del país, toma el mando del Tricolor rumbo al Mundial de 2030 luego de acompañar a Javier Aguirre durante el proceso que concluyó en la Copa del Mundo de 2026.

Su llegada a la banca nacional representa el siguiente capítulo de una carrera construida con liderazgo, títulos y una presencia constante en escenarios de máxima exigencia. Márquez fue capitán de México en cinco Mundiales, conquistó Europa con el Barcelona y, tras retirarse, comenzó una preparación como entrenador que incluyó futbol formativo y el filial blaugrana.

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La edad y el origen del “Káiser de Zamora”

-FOTODELDIA- GDL01. GUADALAJARA (MÉXICO), 20/04/2018.- Un cartel gigante con la imagen del futbolista mexicano Rafael Márquez del Atlas es desplegado hoy, viernes 20 de abril de 2018, durante un partido correspondiente al torneo clausura de la Liga Mexicana disputado entre Atlas y Chivas de Guadalajara, en el estadio Jalisco de Guadalajara (México). Márquez se despide el fútbol mexicano luego de hacer oficial su retiro con dos últimos partidos, el clásico de hoy ante las Chivas, y sus últimos 90 minutos ante el Pachuca el próximo 28 de abril. EFE/ Carlos Zepeda

Rafa Márquez nació el 13 de febrero de 1979 en Zamora, Michoacán, por lo que tiene 47 años. Su infancia estuvo vinculada al futbol desde temprano, impulsado por su padre, Rafael Márquez Esqueda, quien también fue jugador profesional.

Antes de convertirse en una figura internacional, Márquez desarrolló su talento en su ciudad natal. La FIFA recuerda que, tras participar en un torneo regional, recibió la oportunidad de incorporarse a las fuerzas básicas de Atlas, club que se convertiría en el punto de partida y también en el cierre de su carrera como futbolista.

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La generación de los niños héroes de Atlas comandada por Rafael Márquez ilusionó a propios y extraños (Foto: Atlas FC)

A los 13 años ingresó a las categorías inferiores de los Rojinegros y, con apenas 17, debutó en Primera División. Su capacidad para anticipar, salir jugando y ordenar desde el fondo llamó la atención rápidamente, al grado de recibir su primera convocatoria a la Selección Mexicana pocos meses después de estrenarse con el primer equipo.

De Atlas a Europa

Rafael Márquez llegó al Mónaco en 1999 (Foto: Twitter/ @RafaNotas)

Su consolidación en Atlas abrió la puerta al futbol europeo. En 1999 fue fichado por el AS Mónaco, donde pasó cuatro temporadas y ganó la Ligue 1. El zaguero mexicano se convirtió en una pieza relevante del conjunto francés y su rendimiento lo llevó a dar uno de los saltos más importantes de su carrera.

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Guardiola se comparó con Rafael Márquez y su inicio como entrenador en Barcelona (AFP)

En 2003, el Barcelona apostó por él. Márquez permaneció siete años con el club catalán y formó parte de una generación histórica junto a figuras como Ronaldinho, Xavi, Andrés Iniesta y Lionel Messi. Con los blaugranas levantó cuatro títulos de LaLiga, dos Champions League y un Mundial de Clubes, entre otros trofeos.

Después de su salida de España, continuó su trayectoria en el New York Red Bulls de la MLS, Club León, Hellas Verona y Atlas. Con los Esmeraldas ganó el Apertura 2013 y Clausura 2014, mientras que su regreso a Guadalajara le permitió cerrar el círculo en el club donde comenzó todo.

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Atla's defender Rafael Marquez celebrates after their Mexican Clausura 2018 tournament football match at the Jalisco stadium, in Guadalajara, Jalisco State, on April 20, 2018. / AFP PHOTO / ULISES RUIZ

Los equipos en los que jugó Rafa Márquez

La carrera profesional de Rafa Márquez incluyó los siguientes clubes:

Atlas

AS Mónaco

FC Barcelona

New York Red Bulls

Club León

Hellas Verona

Atlas

Su recorrido por distintas ligas convirtió al exdefensa en uno de los mexicanos con mayor presencia internacional. Además de sus títulos colectivos, dejó una imagen reconocida por su técnica, personalidad y capacidad para jugar como central o mediocampista defensivo.

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Cinco Mundiales con México

Foto: Getty Images

Márquez disputó cinco Copas del Mundo consecutivas: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Fue capitán en las cinco ediciones, un registro que lo colocó entre los referentes históricos del torneo y de la Selección Mexicana.

En total, acumuló 148 partidos internacionales con el Tricolor. Su liderazgo dentro del campo lo convirtió en uno de los rostros más identificables de México durante más de dos décadas.

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Su vida personal y el reto como entrenador

Rafael Márquez, técnico del Barça Atlètic. Foto: @FCBarcelonaB

Márquez estuvo casado con la actriz Adriana Lavat, con quien tuvo dos hijos, Santiago y Rafael. Tras su separación, contrajo matrimonio con la modelo y actriz Jaydy Michel en 2011.

Rafael Márquez con su esposa Jaydy Michel (Foto: Instagram @rafa_marquez_rm4)

Luego de retirarse, inició su carrera como técnico en España y más tarde dirigió al Barcelona Atlètic. Posteriormente se integró al cuerpo técnico de Javier Aguirre, una experiencia que le permitió conocer la dinámica de la Selección Mexicana desde la banca antes de asumir el puesto principal.

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Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

Ahora, el exdefensa enfrenta el desafío de trasladar su enorme prestigio como jugador a resultados como entrenador. Rafa Márquez conoce la exigencia de vestir la camiseta nacional; el siguiente paso será demostrar que también puede conducir al Tri hacia una nueva etapa competitiva.