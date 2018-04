Desde que asumió Mauricio Macri como Presidente, han aparecido definiciones: ¿populista de derecha? Para MacKinnon no, porque "tiene un lenguaje institucional, que no quiere decir que todo el tiempo sea institucional". Por su parte, dice Malamud: "El concepto de República en principio es lo antagónico al populismo. Lo que no quiere decir que no tenga por momentos algún impulso autoritario. Pero el discurso es republicano".