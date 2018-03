Pablo Bernasconi aguarda con paciencia el próximo lunes, cuando en la Feria del Libro Infantil de Bolonia anuncien el ganador del premio Hans Christian Andersen, el pequeño Nobel. Ser finalista no lo perturba. "Que no nos hayan mirado, no significa que no hayamos existido", asegura desde un café a metros del lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Aquí, desde su retorno en 2001, cultivó prestigio internacional dibujando y escribiendo para grandes y chicos.