Un cuadro de David Hockney se vendió en 90,3 millones de dólares y rompió el récord para un artista vivo

La subasta comenzó en 18 millones de dólares y el récord de 50 millones se alcanzó en solo 30 segundos. La pintura, Portrait of an Artist (Pool with two figures), corresponde al "apogeo" de los dos temas más famosos del británico, gran maestro del pop art