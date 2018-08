"No se debe tomar estas explicaciones como definitivas. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que durante el siglo XIX y XX eran una referencia ineludible. No por nada existe la expresión 'lo dice la RAE', aunque 'Machirulo' y 'Feminazi' no estén registradas, una persona que no conoce cómo es el circuito puede confundirse. Es una forma de brindar un servicio. Con esto se acercan al público más general y buscan salir del encierro de los 'especialistas iluminados'", finaliza.