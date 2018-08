—Mario Conde no es sibarita, Mario Conde es un superviviente. Hace unos días, en una revista de gastronomía me preguntaban qué platos me gustaban, si yo era un gourmet y tal. Y yo decía: "Mira, un cubano de mi generación no puede ser un gourmet porque hemos comido hasta piedras". El día que hay buena comida, Mario Conde come buena comida, y el día que no hay buena comida, come lo que aparece. Todo esto es un juego con esa realidad cubana de ser un extrañísimo país donde nadie se ha muerto de hambre, pero nadie ha comido lo suficiente o no ha comido lo que ha querido comer. A un cubano, tú lo invitas a comer a un buen restaurante y cuando termina la comida le preguntas: "Qué te pareció lo que comiste", y la respuesta, si es satisfactoria, te dice: "Estaba buenísimo, me llené cantidad". Nosotros miramos la comida en términos de cantidad y no de calidad.