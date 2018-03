—Cuando escribo mis novelas, no puedo preocuparme por la reflexión oficial que va a tener. Debo respetar la esencia de una realidad. Mi verdad no es la verdad absoluta, pero puedo garantizar que en mi libro no hay ninguna mentira sobre Cuba. La Cuba de la que hablo existe y es comprobable; que sea más o menos visible es otra cosa. El estado de pobreza en el que viven algunas personas actualmente en Cuba ha sido el resultado de una prolongadísima crisis económica, y de una ineficiencia en las estructuras productivas y económicas que no han permitido superar la crisis que se generó cuando desapareció la Unión Soviética y con ella la subvención que mantenía una normalidad en la sociedad.