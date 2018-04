Durante su etapa hotelera comenzó su carrera en las letras. "Cuando escribí mi primer libro, Recuerdos del futuro (1968), no era un escritor profesional. Al principio, no podía encontrar un editor, envié mi manuscrito a veinte editoriales diferentes en los países de lengua germana, que lo rechazaron y me lo devolvieron con el usual blah blah blah, nosotros no publicamos este tipo de material. Finalmente, Econ-Verlag, de Düsseldorf, Alemania, se atrevió a hacerlo y durante dos meses fue número uno en ventas en Austria, Alemania y Suiza. Al principio fue bastante difícil, pero al final funcionó. Después del éxito de ventas abandoné mi carrera en la hotelería y me dediqué en exclusiva a la investigación", explicó en una entrevista.