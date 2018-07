Otro tanto puede decirse de John McGahern (1934-2006), suerte de Chejov irlandés, y autor de las novelas The Barracks (1963), The Dark (1965, mal traducida al castellano como La oscuridad, 2008), The Leavetaking (1975), The Pornographer (1979, traducida como El pornógrafo, 1988), Amongst Women (1990, traducida como Entre mujeres, 1992) y That They May Face the Rising Sun (2001) –todas frecuentes integrantes de las "mejores 100 novelas en inglés de todos los tiempos", según el suplemento cultural de los prestigiosos diarios The Guardian y The Independent– y de tres extraordinarias colecciones de cuentos, posteriormente reunidas en Creatures of the Earth: New and Selected Stories (2006, volumen traducido como Cuentos completos, 2009), sin olvidar la magnífica Memoir (2005, traducida en España como Memorias, 2006).