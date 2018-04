-Ah, bien. Son esenciales, empezando por mi madre. Todos tienen una madre, y ese es un vínculo inmensamente importante. Yo tuve una buena relación con mi madre en general. Y después… Sabe, es gracioso, he estado enamorado tres o cuatro veces en mi vida. Y cada vez me enamoré de una mujer que era escritora. Creo que siempre necesité una camarada, una persona que estuviese absolutamente a la misma altura y compartiera mis intereses y tuviese el mismo deseo intenso de hacer esto, de hacer arte, ya sea poesía o prosa, no importa. No me imagino cómo es no tener esa relación íntima que lo abarca todo, incluso el trabajo. Muchas parejas hacen cosas tan distintas que no pueden hablar el uno con el otro sobre lo que hacen durante el día. Pero a mí me gusta compartir estas cosas.