– No estoy muy pendiente, aunque estoy activa. ¿Se entiende, o es una locura? Tengo un equipo de trabajo para mi página de Facebook y mi cuenta de Twitter, Instagram es totalmente mío. Y trato de autocontrolarme: ok, subir información pero luego apagar el teléfono. Es como vivir en una nube, pero me ayuda. Porque cuando estoy demasiado pendiente, me pierdo en el aparato y ya no vivo. En mis tiempos de descanso, trato de cumplir la regla del "No". Quiero ver y sentir las cosas por mí misma. Cuando empiezo a sentirme ansiosa, a veces viajando en taxi o en el avión, me voy a un libro, algo chiquito que no pese en la mochila, pero esos minutos de lectura me cambian la perspectiva… Todo está transformándose, ojalá algún día no tengamos que producir tanta basura digital que va a parar a una nube que no sabemos dónde está ¡pero está!