—Recibí críticas muy buenas de gente que admiro, y eso me pone muy feliz por la sensación de que un trabajo que me costó tanto, tantos años de esfuerzo, está empezando a ser reconocido. El mote de fenómeno no lo comparto mucho, creo que quienes hablan de fenómeno se refieren al libro, que por suerte está siendo muy leído, y no a mí. No quiero ese tipo de títulos. Fenómeno es solamente Ronaldo. (Ríe).