– No, mira. Tengo una tendencia bien marcada: ser rebelde, sobre todo con la edad que tengo. Me volví más crítico de todo aquello que me rodea, como la corrupción en la política o con aquellos que estafan a través de empresas multinacionales. Soy crítico con el poder en general. Contestatario y provocador. Tan rebelde y crítico como Merlí.