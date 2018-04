– Mano a mano fue un regalo de Caetano: fue el primer arreglo directo que hice con él, para la gira de presentación de Circulado. En el primer ensayo juntos me dijo "escuchá este tango, lo quiero tocar solo contigo". Para mí era un desafío tocar una música que nunca había tocado antes. Caetano es autodidacta, no tiene formación erudita pero me dio total libertad para que hiciera el arreglo. Pero no lo escribí, era todo casi improvisado. No hubo dos versiones iguales de esa canción, pero siempre tenía la armonía y el estilo del tango en mi cabeza. La primera vez que lo tocamos en el Ópera, el teatro se vino abajo… Fue una conmoción. Caetano siempre tiene esas ideas locas. Hace más de 30 años de eso y aún lo recuerdo como si fuese ayer. Creo que desde ese momento, tengo pasaporte argentino (risas).