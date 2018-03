—La violencia, desde el comienzo, cobra dimensiones épicas. ¿Te interesaba explorar ese tema desde la distopía?

—Digamos que ambientar la novela en un territorio en el que el Estado de derecho no existe me permitió jugar con un contexto donde la violencia adquiere niveles épicos pero también me permitió jugar con la normalización de la misma. La novela, sin embargo, no trascurre únicamente en una sociedad distópica, ya que buena parte tiene lugar en el nuevo estado denominado Nación Camba. No me interesa trabajar con la violencia desde la denuncia o desde el testimonio. Creo que la literatura es un instrumento inútil para esos fines. Me interesa como pulsión que revela al cuerpo, que nos acerca a su realidad y nos lo impone como identidad. Me interesa la violencia en su relación con lo que precede a la norma, con lo que precede a las convenciones a través de las cuales configuramos al sujeto.