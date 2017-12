Es imposible no reirse. Charles Chaplin está ahí, en escena, montando un personaje lleno de ironías, un trabajador alienado, atomizado, aplastado por un sistema de explotación que lo reduce a la nada. No es un hombre, es una cosa, la cosa que sujeta la llave que ajusta los tornillos que pasan sobre la cinta a toda velocidad. Charles Chaplin es un obrero sometido a la más cruel cadena de montaje y, sin embargo, al ver esa escena, es imposible no reirse.