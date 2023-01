Organización lesbofeminista de Bogotá denuncia amenazas en el barrio La Soledad

“Nuestra apuesta por la vida, salud y autonomía de las mujeres no se verá afectada por la persecución y la violencia de los antiderechos”, se aseguró desde las redes de la organización social Libres. @Libresyvisibles/Twitter.

Asesinas, fue la palabra que encontraron grafiteada en la puerta de la sede de la organización Lesbofeminista Libres, las líderes sociales feministas Eliana, Laura y Natalia. Los hechos sucedieron el pasado 9 de enero del 2023, mientras el centro cultural se encontraba sola, la denuncia de los hechos fue publicada en las redes sociales el 11 de enero.

Esto llevo a que desde Libres decidieran activar una alerta temprana, aseguran que este ataque genera estigmatización y sanción social, contra las personas que habitan y comparten este espacio, afectación a su buen nombre, limitación a su libertad de expresión y movimiento. Además de la inseguridad que surge en sus integrantes y quienes participan a este espacio.

“Hoy queremos hacer énfasis y denunciar públicamente el más reciente ataque a nuestra sede/casa, la cual fue rayada con un grafiti con la palabra que denota calumnia, crea sanción social y genera miedo a quienes habitamos y frecuentamos Libres”, afirmaron desde la organización social Libres.

Consideran que no se trata de un hecho aislado. Durante los últimos meses la policía ha acudido a la sede, en distintas horas, a razón de falsas acusaciones sobre las actividades que se desarrollan en el centro cultural. Lo que, afirman, ha interrumpido sus acciones y generado malestar entre las asistentes al espacio.

La organización social emitió una alerta temprana, por medio de sus redes sociales. @Libresyvisibles/Twitter.

También aseguran que, desde su llegada al sector, han sido víctimas de repetidos hostigamientos por parte de residentes y población flotante que concurre en el barrio y que responden a “ataques directos de grupos fascistas y anti derechos en contra de expresiones políticas feministas y del sector y de la ciudad”.

Libres es una organización lesbofeminista que nació a principios del 2022 y se consolidó con la apertura de su sede el 10 de junio de ese año. Su propósito es la defensa del derecho al aborto libre para todas. Se piensa como un espacio seguro y libre de violencias para las mujeres en general y para las mujeres lesbianas en particular, en donde realizar intercambio y construcción de saberes.

Laura Torres, una de sus fundadoras, explicó para Infobae que es un espacio para la defensa del derecho a la paz, el aborto libre, al matrimonio igualitario, la educación y a la tierra. Procesos en los que “las lesbianas hemos puesto las cuerpas, pero que cada vez más necesitamos que seamos más las que nos enunciamos desde allí”.

“Directamente, cada uno de esos cada uno de esos derechos para las lesbianas que tienen también una mirada y una vivencia particular. Libres, nace como una necesidad, sobre todo y se consolida desde junio 2022, en esta casa cultural que está ubicada en el barrio La Soledad en Bogotá. Un espacio el que ha sido posible el encuentro entre muchas mujeres diversas personas, no binarias, hombres trans y trans masculinidades y por supuesto lesbianas de toda la ciudad”, expuso Laura Torres en comunicación con Infobae.

Al preguntarle por la reacción de las autoridades ante las denuncias, aseguró que hasta el momento ninguna ha respondido al llamado. Lo cual no dudó en calificar como negligencia, la cual no le sorprende, pues fue este abandono estatal contra las mujeres, lo que las llevo a fundar Libres. “Como una forma de responder a esas necesidades, que el Estado no logra solventar, por lo que es enfática en señalar que continuaran con sus actividades, aun cuando existan amenazas”, afirmó.

“Las autoridades frente a la al ataque que recibimos no nos han dado ninguna respuesta. Hicimos varios llamados a la policía del sector y nunca se acercaron, vemos como si era efectivo cada uno de los llamados que hacían los otros vecinos cada vez que querían a la hora que querían, pero cuando nosotros somos quienes los necesitamos no han podido dar respuesta”, refirió al ser consultada sobre la respuesta de las autoridades competentes.

En lo que respecta a los responsables, Laura señaló que responsabiliza a grupos organizados de anti derechos y fundamentalistas. “A los que les incomoda que haya procesos autogestionados como el de nosotras, que promueven las libertades, el derecho a ser quienes queramos ser, el derecho a decidir sobre nuestra vida sobre y nuestra cuerpa, el derecho a decidir si queremos abortar o no, y lo que hacemos es promover lo que sea de manera segura informada acompañada”.

También aludió al ataque que sufrió otro espacio la misma localidad, la Galería Transfeministas Siempre Vivas. Que fue censurado con mensajes de connotación católica, “donde se cometió un memoricidio, contra la representación de las líderes y lideresas que han sido asesinadas en Colombia”, concluyó.

El 9 de noviembre del 2022, colectivos feministas denunciaron censura contra la Galería Transfeminista "Siempre Vivas”, atribuidos a grupos antiderechos. Secretaría Distrital de la Mujer.

