El futuro de Santiago Arias estaría en Estados Unidos: este es el club con el que está entrenando

Santiago Arias estaría negociando con el FC Cincinnati de la MLS

Santiago Arias, jugador de 31 años con pasado en Atlético de Madrid y Granada CF en España y PSV Eindhoven en Países Bajos, ha tenido una larga ausencia en las canchas tras terminar su contrato con el cuadro ‘Colchonero’. Sin embargo, esto parece llegar a su final, luego de ser visto entrenando con el FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El último club por el que pasó el lateral derecho, que integró la nómina de la selección Colombia en las Copas Mundiales de la FIFA de Brasil 2014 y Rusia 2018, fue el Granada CF. Allí apenas logró sumar 615 minutos en 14 partidos durante el 2022 y marcó un gol. Su paso por el club que ahora está en la segunda división de España se dio luego de que Atlético Madrid cediera al jugador en busca de minutos y concretar una futura venta.

Sin embargo, el cuadro Granadista optó por no hacer efectiva la opción de compra. El declive en la carrera de Arias se dio luego de una fractura de tobillo durante el duelo de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, en donde Colombia se midió a Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Esta se dio justó en el inicio de la temporada 2020-2021, cuando buscaba un lugar en la titular del Bayer Leverkusen.

Santiago tardó ocho meses en recuperarse y volver a los terrenos de juego con el Atlético de Madrid, quien en ese entonces era dueño de sus derechos. Las lesiones musculares hicieron que no lograra consolidarse en España y quedar como jugador libre desde julio del 2022. El jugador, que debutó en Club Deportivo La Equidad, estuvo en la órbita del Manchester United al inicio de la temporada y tiene ofertas de Serbia, Argentina y España.

Sin embargo, la Liga de Estados Unidos nace como opción real para el defensor tras ser visto en el inicio de la pretemporada. Por ahora, FC Cincinnati se ha reforzado con el ecuatoriano Marco Angulo y los estadounidenses: Isaiah Foster, Malik Pinto, Joey Akpunomu, Stiven Jímenez y Ben Mines, los dos últimos formados en la cantera del equipo norteamericano.

El jugador de 30 años fue tendencia en las redes sociales debido a la información que dio el periodista de Caracol Radio, Juan Felipe Cadavid, que afirmó que el ex Sporting de Lisboa fue ofrecido a Millonarios. “El nombre de Santiago Arias, como en cualquier lugar, llamó la atención en el club Albiazul. Se dialogó, se habló, pero, en este momento, me dijeron que ya no están hablando sobre ese tema”.

Cabe destacar que actualmente en la posición de Santiago Arias, Millonarios tiene a Israel Alba y Elvis Perlaza que, pese a las críticas de la afición, fue renovado por la dirigencia capitalina. En octubre de 2022, el ex Sporting de Lisboa hizo parte del top 5 de jugadores libres más valiosos por encima de futbolistas como el francés Timothée Kolodziejczak y el brasileño William.

1. Edgar Ié (Portugal) - 3.5 M €

2. Fábio Martins (Portugal) - 3.5 M €

3. Santiago Arias (Colombia) - 3 M €

4. Enock Kwateng (Ghana) - 2.5 M €

5. Zakaria Labyad (Marruecos) - 2.5 M €

6. Ryan Thomas (Australia) - 2 M €

7. Willian (Brasil) - 2 M €

8. Uros Spajic (Serbia) - 2 M €

9. Nikola Maksimovic (Serbia) - 2 M €

10. Timothée Kolodziejczak (Francia) - 2 M €

