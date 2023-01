María José Pizarro declarará en la Fiscalía por la presunta red de trata de mujeres en el Congreso: “No he recibido denuncias”

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, deberá rendir testimonio en la Fiscalía para hablar de la trata de personas que reveló Gustavo Bolívar. (Colprensa)

Una de las que tendrá que rendir versión ante la Fiscalía General de la Nación por la supuesta trata de mujeres en el Congreso de la República será la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico. Esto, en el marco de las explosivas declaraciones que entregó el excongresista de esa coalición política, Gustavo Bolívar.

Gustavo Bolívar rompió relaciones con María José Pizarro. Otra grieta en el Pacto Histórico El senador acusó a su excompañera de bancada de “pelar el cobre” frente a los demás compañeros, por lo que no tiene ninguna relación con ella VER NOTA

Pizarro deberá comparecer ante el ente acusador, según ella misma lo reveló, en el marco de la investigación que la institución abrió para corroborar si, en efecto, lo que dijo Bolívar, de que en el Capitolio Nacional se cometían abusos sexuales contra funcionarias de esa corporación, era cierto.

La congresista le contó a la emisora RCN Radio que la Fiscalía ya la llamó para que asista a una audiencia para rendir testimonio al respecto. De hecho, Pizarro es presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso y, días atrás, convocó a sesión extraordinaria para evaluar el tema, en unísono con el Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y una delegación de la Fiscalía General.

Gustavo Bolívar salió del Congreso con explosivas declaraciones sobre presuntos abusos sexuales en el Capitolio Nacional. Colprensa

Así mismo, Pizarro aseguró que el tema de supuestos delitos sexuales en el parlamento colombiano y que reveló Gustavo Bolívar no podía preocupar únicamente a los congresistas, sino que, desde diferentes frentes, debían tomar cartas en el asunto. Hay que mencionar que la Procuraduría General, igualmente, abrió una investigación para determinar la veracidad de esas graves denuncias.

Red de trata de personas en el Senado: Comisión de la Mujer del Congreso convoca sesión especial Gustavo Bolívar denunció ser víctima de hostigamientos en su contra luego de denunciar estos supuestos actos violentos contra la mujer VER NOTA

Es más, la congresista oficialista aseguró que Bolívar debió denunciar los hechos que las funcionarias le revelaron porque se habían puesto en juego los derechos humanos de las ciudadanas. “Tenemos un deber por ley de denunciar cualquier cosa en donde se vulneren los derechos de los seres humanos”, agregó la legisladora del Pacto Histórico.

De hecho, para atender la presunta red de trata de féminas en el Congreso, la comisión que preside Pizarro ideó un ‘Protocolo de denuncia frente al acoso y la violencia contra las mujeres’ en la que se recibirán ese tipo de denuncias para que nunca más pase lo que reveló el escritor el pasado fin de semana.

“Reiteramos nuestra entera disposición para que, sin revictimización y mediante canales internos, seguros y efectivos, las mujeres del Congreso sean escuchadas, acompañadas, apoyadas y orientadas en casos de acoso y violencia”, aseguró María José Pizarro en diálogo con Caracol Radio.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, criticó a Bolívar por no avisar que habría trata de mujeres en el Congreso. (Colprensa)

La parlamentaria, además, aseguró que con las entidades antes mencionadas ya están investigando ese tipo de sucesos y reveló que a ella jamás le llegaron esas denuncias. “Nos estamos enterando, yo nunca he recibido una denuncia de ese tipo. A mí no se me ha acercado ninguna trabajadora del Congreso, no sé qué tan reciente son los hechos”, aseveró la senadora, a su vez que le pidió al presidente del Senado, Roy Barreras, celeridad en las pesquisas, con ayuda del Ministerio Público, para determinar lo sucedido.

María José Pizarro dice que segundo ciclo de diálogos con ELN podría darse en México El jefe negociador, Otty Patiño, asegura que ya no se reanudarán las conversaciones en México VER NOTA

“Por nuestra parte estamos presionando, como lo hemos hecho desde el pasado 25 de noviembre, para que la mesa de trabajo que ya se ha instaurado trabaje lo más pronto posible para hacer la revisión final del protocolo en la oficina jurídica del Senado”, agregó Pizarro, quien le recordó a las afectadas que, ante cualquier caso relacionado de acoso, pueden comunicarse con las líneas (601) 382 24 08 o al correo electrónico: disciplinarios@senado.gov.co.

Para llegar a conclusiones verídicas al respecto, la presidenta de la Comisión de la Mujer reveló que la Organización de las Naciones Unidas y la presidencia de la Cámara de Representantes, en cabeza de David Racero, también están colaborando para encontrar a los responsables y aseguró que este nuevo escándalo en el Legislativo debe servir para que toda la sociedad reflexione sobre la vulnerabilidad que enfrentan las colombianas, no solo en el Congreso, sino en otros contextos.

Seguir leyendo: