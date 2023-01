La mayoría de los cotizantes pensionales está en fondos privados

En Colombia actualmente cerca de 3,4 millones de personas mayores de 60 años no cuentan con algún tipo de pensión o subsidio, según cifras del DANE.

Las pensiones en Colombia serán un tema clave en el 2023, principalmente por la reforma que presentará el Gobierno nacional. No obstante, las cifras actuales muestran que los contribuyentes prefieren invertir en los fondos privados y no en Colpensiones. Actualmente, según los datos, hay más personas que cotizan para su jubilación, la preferencia por no dejar su dinero en las arcas públicas es muy marcada.

Las cifras más recientes aportadas por la Superintendencia Financiera estima que hay 25,8 millones de personas afiladas al sistema pensional. De estos, 18,63 millones pertenecen al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Otros 6,77 millones tributan en la prima media de Colpensiones y 1,71 lo hacen en Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Con corte a octubre del 2022, último reporte de la Superfinanciera, se contabiliza un aumento del 3,4% en las afiliaciones. Esto se traduce en casi 847 mil personas, siendo en mayor medida los hombres los que se suscriben (54,9%) frente a las mujeres (45,1%). Si comparamos todos los datos, se estima que 7 de cada 10 colombianos cotizan en fondos privados.

Con las condiciones actuales, y lo que se presume de lo que sería la reforma pensional, para la Federación Internacional de Administración de Fondos de Pensiones (FIAP), el modelo terminaría siendo insostenible:

“Estas propuestas van en contra de las recomendaciones realizadas por el informe de Mercer, implican un riesgo sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas (...) consecuencias negativas tales como aumento del déficit fiscal y del sistema de pensiones, que llevaría la deuda de pensiones de menos del ciento por ciento a más del 200 por ciento, según cálculos de la Universidad de los Andes; efectos negativos sobre el crecimiento y la economía, y un debilitamiento del mercado de capitales”.

Sumado al envejecimiento en la población, estos serían los factores que ese están evaluando y conversando en las mesas entre las agremiaciones y el Ministerio del Trabajo. En este sentido los fondos creen que podrían reducirse los beneficios que actualmente se otorgan, pues con las tendencias actuales se están aumentando los pensionados y hay menos personas en edades laborales.

Cifras de Asofondos estiman que, actualmente, por cada adulto mayor de 65 años, hay 4 trabajadores activos. Una de las razones por las que hay menos personas que sostengan los jubilados, en comparación con las anteriores décadas, es el incremento de la informalidad.

“La drástica transición demográfica reduce los recursos de financiamiento e incrementa los costos de un creciente número de pensionados y por ello, los sistemas de reparto puro (como el que hoy administra Colpensiones) se ven obligados a reducir los beneficios”, detalló Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Se confirma que en marzo presentarán la reforma pensional. FOTO MINISTERIO DEL TRABAJO

Así van las negociaciones y concertaciones para la reforma pensional

Una reunión adelantada en las últimas horas entre sindicatos y gobierno confirmó que el próximo 16 de marzo se presentará el texto de la reforma. Se conoció además que desde noviembre se adelantan diálogos con diferentes sectores para socializar las propuestas y añadir conceptos a lo que sería la nueva normativa para las jubilaciones.

Esto dijo el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias tras el encuentro:

“Nosotros los trabajadores hemos llevado las propuestas y ese trabajo va hasta finales del mes de febrero, cuando definitivamente quedarán consolidados los acuerdos que se hayan podido realizar en esas comisiones de concertación, y con eso el Gobierno presentará los proyectos de ley (...) hasta ahora no hay un texto definitivo para ser presentado”, dijo en el Nuevo Siglo.

Así las cosas, se espera que en los próximos días comiencen a darse pronunciamientos desde el gobierno nacional, principalmente cuando el Congreso retome sus actividades legislativas, dando a conocer cómo se presentarían las iniciativas, que además de la pensional, podrían ser la de trabajo y salud.

