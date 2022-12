Claudia López le contesta a Jorge Enrique Robledo tras calificar el corredor verde de la Séptima como una ‘catástrofe’: “No le gusta que haya votado por Petro”

Imagen del que sería uno de los corredores verdes de la carrera Séptima. Foto: Alcaldía de Bogotá

El corredor verde de la carrera Séptima de Bogotá sigue generando debates dentro del ambiente político de la capital. Recientemente, fue la alcaldesa de la ciudad quien refutó las declaraciones hechas por el ex senador de la República, Jorge Enrique Robledo, luego de que este asegurara que aquella obra sería una catástrofe. La mandataria local, en una entrevista con la revista Semana, comentó que, aunque agradecía la intención de sus colegas para tomar decisiones al respecto, es necesario entender que: “esto no es de política ni de campañas”.

“Es muy equivocado que las zonas verdes complementarias del TransMilenio por la carrera séptima acaben con el flujo directo e ininterrumpido por esa vía del 86 % de los automotores de la ciudad, en el sentido norte-sur y entre las calles 94 y 32; es decir, de taxis, carros particulares, ambulancias, camiones de carga ligera, buses de colegios y motos, porque les provocan un gran daño a quienes tienen que usar esa vía y a los que se mueven por otras de las vías de la ciudad, por donde tendrían que transitar los vehículos expulsados de ese corredor vial”, aseguró Robledo a través de una carta que, a su vez, fue firmada por el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento. La misiva tuvo como destinataria a la funcionaria.

“Eliminar este importantísimo flujo vehicular, con su altísimo costo en tiempos perdidos, incomodidades y grandes daños económicos, no se justifica con que habrá más zonas peatonales. Porque se acierta en diseño urbano si se mejora la movilidad peatonal, pero sin destruir el mejor sistema de tránsito vehicular posible (...) Sería una catástrofe que, luego de inauguradas las obras proyectadas, toda Bogotá se pusiera de acuerdo en que fue un error garrafal –que habría que echar atrás– destruir la carrera séptima como el irremplazable flujo vehicular que hoy es”, se añade en el documento.

Ante esto, Claudia López detalló que las opiniones son respetables, pero que, por ejemplo, no dejará de hacer buses eléctricos porque alguien asegure odiar al exalcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa. “Les mando un abrazo. A ellos y a los que nos mandan sugerencias, críticas y preocupaciones sobre la Séptima, los escucho con afecto y respeto. Pero también les digo: queridos, esto no es de política ni de campañas (...) Tiene todo el derecho de ser antipetrista y ser el jefe del antipetrismo en Bogotá. Por eso me hace oposición. No le gusta que haya votado por Petro”, resaltó.

Claudia López detalló que las opiniones son respetables, pero que, por ejemplo, no dejará de hacer buses eléctricos porque alguien asegure odiar al exalcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa

“No vamos a dejar de tener buses eléctricos porque odian a Peñalosa. No le vamos a meter ideología, dogmatismo y peleadera política porque eso lo que ha hecho es trabar a Bogotá”, concluyó al respecto. Es de resaltar que el corredor verde es un proyecto de 2,5 billones de pesos. Según explica el Distrito, se dividirá en cinco contratos, distribuidos desde la calle 26 hasta la calle 200. Estará compuesta por tres estructuras principales que son: tramo centro, tramo Chapinero y el tramo Usaquén.

Tal y como lo argumenta la administración de Bogotá en la página web de Séptima Verde, esta estructura puede llegar a cambiar “la forma en que las personas se mueven y viven la ciudad, es una transformación cultural donde la prioridad la tienen los peatones y ciclistas (...) Logra conectar a las personas con el medio ambiente protegiendo el patrimonio natural de la ciudad”.

“En el centro la mayoría de los ciudadanos se mueve a píe. En este tramo queremos atender esa vocación y privilegiar el entorno peatonal, la integración ambiental y generar espacios para el comercio informal, mercados itinerantes y museos al aire libre que cambiarán la manera de vivir y disfrutar nuestro patrimonio”, dice la alcaldía encabezada por Claudia López.





SEGUIR LEYENDO: