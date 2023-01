La Liendra compartió su preocupación por su condición física: “voy a tener que hacer ejercicio”

La Liendra de vacaciones en República Domincana (Foto: Instagram @la_liendraa)

El 2023 encontró a La Liendra en República Dominicana disfrutando de sus vacaciones con su pareja, Dani Duke. Mientras se esperan detalles sobre el anticipado combate de boxeo entre el creador de contenido y Nicolás Arrieta, el quindiano sigue dando de qué hablar a sus más de seis millones de seguidores en redes sociales.

Días atrás compartió su felicidad por ver a su novia preparandose para salir con la canción “Mauricio” de fondo, un tema que le compuso y grabó él tiempo atrás. Sin embargo, días después, el influencer compartió con su público que durante este año tendrá que hacer ajustes importantes en su estilo de vida, sobre todo en lo relacionado con su salud y su cuerpo.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, La Liendra contó que tomó nota de un detalle la noche anterior mientras se encontraba cenando con su pareja. Cuando terminaron su comida confesó que terminó comiendo más de lo que se imaginaba, asegurando que fueron cuatro los platos que consumió y, por si fuera poco, señaló que seguía con hambre:

“Preocupado estoy este año. Llevo aproximadamente cuatro platos y tengo la misma hambre del primero”

Acto seguido, La Liendra añadió que, si la situación seguía igual, tendría que meterse a un gimnasio para no sufrir de problemas de peso en el futuro inmediato:

“Yo creo que esto de ser flaco puede que sea un problema o un defecto que esté a punto de irse de mi vida. Estoy preocupado, literal, este año voy a tener que hacer ejercicio no solamente por salud, sino porque me daría miedo de que me engorde. Estoy comiendo mucho”

Tomando en cuenta el nivel de información sobre su vida privada que comparte La Liendra con sus seguidores en redes sociales, cabe resaltar que desde que se hizo uno de los influencers más seguidos de Colombia siempre se ha caracterizado por ser de complexión delgada y su aspecto no ha variado mucho desde sus inicios. El único cambio significativo fue que le formularon gafas permanentes y en noviembre compartió imágenes usándolas. Sin embargo, no pasó más de un día para que Dani Duke revelara que ya las había extraviado y hasta señaló que él no tenía la disciplina para usarlas todo el tiempo.

Eso explicaría que, para las fiestas decembrinas, la propia Dani Duke le regalara a su pareja unas gafas marca Cartier. La Liendra no dejó pasar el momento y lo compartió en sus historias de Instagram:

“Este fue uno de los regalos de niño Dios que me dio mi novia, unas gafas Cartier... uff, demasiado hermosas .... de una marca muy top... No tienen aumento todavía, tengo que ponerles el aumento, pero son tan lindas y tan top que me las puse así, pero este fue uno de los regalos, uno de los tantos, que me dio mi novia”

Recientemente, aprovechó para seguir expresando su admiración por Cristiano Ronaldo, a quien tuvo la oportunidad de ver por varios partidos en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En esta ocasión decidió subir un montaje en su cuenta de Instagram donde aparece en un spa, supuestamente acompañado del astro portugués. En tono de comedia, el creador de contenido puso en la descripción un simple “Con el socio @cristiano”. Los comentarios a la publicación iban de las risas y las ironías que podían desplegarse de la foto, hasta el reconocimiento por el buen trabajo de edición en dicha imagen.

