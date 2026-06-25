“Pese a algunas dificultades”: abogado de De La Espriella intervino antes de declaratoria del CNE

El abogado Nicolás Farfán, representante de Abelardo De La Espriella y del movimiento Defensores de la Patria, pidió la palabra de manera sorpresiva antes de que el Consejo Nacional Electoral declarara oficialmente la elección del nuevo presidente de Colombia - crédito Registraduría de Colombia

El abogado Nicolás Farfán, representante de Abelardo De La Espriella y del movimiento Defensores de la Patria, pidió la palabra de manera sorpresiva antes de que el Consejo Nacional Electoral declarara oficialmente la elección del nuevo presidente de Colombia.

El episodio llamó la atención durante la audiencia nacional de escrutinio realizada este miércoles 24 de junio, en la que el organismo electoral cerró el proceso de verificación de la segunda vuelta presidencial.

La información publicada por Revista Semana señala que la audiencia finalizó con la declaratoria de De La Espriella como presidente electo para el periodo 2026-2030. Antes de ese anuncio, Farfán intervino para agradecer a la organización electoral por el desarrollo de los comicios de primera y segunda vuelta, en nombre de la fórmula integrada por Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo.

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Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo- crédito Abelardo de la Espriella

El abogado agradeció al Consejo Nacional Electoral, a su Sala Plena, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al registrador nacional y a los servidores que participaron en la organización y dirección del certamen presidencial. Su intervención se dio en Corferias, escenario donde se adelantó la diligencia final del escrutinio nacional.

Abogado habló de garantías y transparencia

Durante su intervención, Farfán sostuvo que el proceso electoral fue exitoso, pese a las dificultades que, según dijo, se presentaron. “Pese a algunas dificultades, el proceso electoral ha sido organizado de forma exitosa, con garantías y transparencia”, afirmó el abogado ante los asistentes.

También señaló que el resultado traduce fielmente la voluntad popular que llevó a la victoria de De La Espriella. En su mensaje, indicó que, una vez cerrada la campaña electoral, vendrá una nueva etapa marcada por el ejercicio del Gobierno y de la oposición dentro de la democracia.

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La frase llamó la atención porque se produjo justo antes de la declaración oficial del CNE. La intervención del abogado buscó fijar la posición de la campaña ganadora frente al escrutinio y al papel de las autoridades electorales, en medio de una etapa poselectoral marcada por reclamos, dudas y cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

Tras la intervención, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, hizo una reflexión sobre la jornada de escrutinio y destacó que el proceso fue clave para confirmar el preconteo entregado por la Registraduría. Según dijo, el escrutinio no fue un simple trámite, sino una verificación rigurosa de la voluntad popular.

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CNE defendió el escrutinio nacional

Quiroz afirmó que la corporación revisó el proceso con el cuidado que exige la democracia. En su intervención, sostuvo que cada solicitud fue atendida, cada duda fue resuelta y cada voto fue contado antes de dar por terminado el escrutinio y proceder a la declaratoria de elección.

“Las elecciones no se declaran, se demuestran”, dijo el presidente del CNE, al subrayar que el resultado entregado no corresponde a una opinión ni a una conveniencia, sino a un proceso técnico, transparente y acompañado por testigos y observación internacional.

Cristian Quiroz, presidente de la CNE | REUTERS/Sergio Acero

El presidente del organismo electoral también reconoció a las dos campañas que llegaron a la segunda vuelta y aseguró que compitieron en democracia. Además, hizo un llamado a que el país se reencuentre después de una campaña intensa y recordó que una democracia madura se mide también por la forma en que recibe los resultados.

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Quiroz agradeció a los más de 800.000 jurados del país, a los más de 1.800.000 testigos electorales, a los delegados de la Registraduría, a los funcionarios del CNE, a los organismos de control, a la fuerza pública, a la misión de observación y a los medios de comunicación.

Con la declaratoria oficial, el CNE cerró el escrutinio nacional de la segunda vuelta y confirmó la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia. La audiencia dejó, además, un mensaje institucional: el resultado fue presentado como producto de una revisión técnica y no solo como consecuencia del preconteo.

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