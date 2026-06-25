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Latam Colombia habilita cambios y reembolsos por sismo en Venezuela: estas son las opciones

La aerolínea activó medidas para pasajeros con vuelos entre el 25 de junio y el 1 de julio, incluidos cambios de fecha, devolución sin penalidad y modificación de ruta a Cúcuta

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Avión de LATAM Colombia | Europa Press
Avión de LATAM Colombia | Europa Press

Latam Airlines Colombia habilitó medidas especiales de flexibilidad para los pasajeros que puedan verse afectados por el fuerte sismo registrado en Venezuela durante la tarde del 24 de junio de 2026.

La aerolínea informó que las alternativas aplican para viajeros con vuelos programados entre el 25 de junio y el 1 de julio, con el objetivo de facilitar cambios de itinerario ante posibles afectaciones por la emergencia.

La información publicada por Revista Semana señala que la compañía expresó su solidaridad con las personas, familias y comunidades afectadas por el movimiento telúrico. En un comunicado, Latam explicó que las medidas buscan ofrecer opciones concretas a quienes necesiten reorganizar sus viajes en los próximos días.

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21/02/2023 Avión de LATAM Colombia. ECONOMIA LATAM AIRLINES
21/02/2023 Avión de LATAM Colombia. ECONOMIA LATAM AIRLINES

Latam Airlines Colombia expresa su solidaridad con las personas, familias y comunidades afectadas por el fuerte sismo registrado en Venezuela en la tarde de hoy”, indicó la aerolínea en el mensaje divulgado tras la emergencia.

Cambios de fecha y devolución sin penalidad

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los pasajeros que tengan tiquetes dentro del periodo establecido podrán acceder a distintas alternativas sin costos adicionales. Una de ellas es cambiar la fecha del vuelo hasta siete días después de la programada originalmente, siempre que se mantenga la misma cabina.

Otra opción habilitada es la devolución del dinero de los tiquetes sin aplicación de penalidades. Esta medida está dirigida a los viajeros que, por la situación generada por el sismo, prefieran cancelar su desplazamiento y solicitar el reintegro correspondiente.

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Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea LATAM. EFE/Alberto Valdés
Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea LATAM. EFE/Alberto Valdés

La aerolínea también permitirá modificar la ruta del viaje para que el destino final sea la ciudad de Cúcuta, igualmente sin cobros adicionales. Esta alternativa fue incluida dentro de las medidas de flexibilidad disponibles para los pasajeros afectados por las posibles dificultades derivadas de la emergencia en territorio venezolano.

La decisión de Latam se produce ante la incertidumbre que puede generar una situación de este tipo para quienes tenían previsto viajar en los próximos días. La compañía señaló que busca ofrecer margen de reorganización a sus usuarios y reducir el impacto de eventuales cambios operacionales o personales.

Canales oficiales y monitoreo permanente

Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, explicó que la aerolínea entiende la preocupación que una emergencia puede generar en los pasajeros y sus familias. Por esa razón, dijo, se activaron alternativas para reorganizar los viajes con mayor tranquilidad.

En Latam Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, señaló Zarante.

Avión de LATAM Colombia
Avión de LATAM Colombia

La aerolínea recomendó a los usuarios verificar de manera permanente el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación. También pidió adelantar los cambios requeridos únicamente a través de sus canales oficiales de atención.

Entre las opciones disponibles están el portal web de la compañía, la aplicación móvil, la línea telefónica de servicio al cliente y los canales de mensajería habilitados para consultas. Estos medios permitirán revisar el estado de los vuelos, solicitar modificaciones y conocer eventuales actualizaciones operacionales.

Latam indicó además que continuará haciendo seguimiento a la evolución de la situación en Venezuela para evaluar posibles impactos sobre su operación aérea. La empresa aseguró que mantendrá informados a sus pasajeros ante cualquier novedad relevante.

Latam Airlines Colombia continuará monitoreando la evolución de la situación y mantendrá informados a sus pasajeros ante cualquier actualización operacional relevante”, señaló la compañía.

Con estas medidas, Latam busca responder a los efectos del sismo sobre los planes de viaje de sus usuarios. Los pasajeros con vuelos entre el 25 de junio y el 1 de julio podrán revisar si aplican a cambios, reembolsos o modificación de destino bajo las condiciones anunciadas.

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