Exparticipante del ‘Desafío The Box’, Emily Munera, reveló que tuvo un grave accidente en moto

Emily Munera

A través de sus redes sociales, Emily Munera, recordada por su participación en el programa de televisión de pruebas físicas del Canal Caracol, ‘Desafío: The Box’, reveló que fue víctima de un grave accidente de tránsito. De acuerdo con lo que comentó, se encontraba movilizándose como parrillera en una motocicleta cuando se vio involucrada en un siniestro vial. Los hechos ocurrieron en Mocoa, Putumayo. La joven de 23 años de edad contó que tuvo que ser trasladada a Puerto Asís para luego ser remitida a un centro médico especializado.

“Iba en la moto y venía otra de frente, pero no tenía las luces encendidas. Solo me acuerdo que chocamos, grité y no me acuerdo de nada más hasta que llegué al hospital”, contó Munera. Seguido a ello, en su relato, destacó que tuvo mucho miedo pero que estuvo tranquila gracias a la fe que tiene en Dios. “A veces las cosas pasan por algo para enseñarnos. Tal vez estamos haciendo algo mal que no nos hemos dado cuenta. Sé que voy a estar bien y les agradecería muchísimo si oran por mí”, detalló.

Según le dijeron los médicos, sufrió una fractura en su nariz y tuvo un trauma craneoencefálico como consecuencia del fuerte golpe. Así mismo, su cuerpo presentó una inflamación cerebral; sin embargo, los profesionales de la salud que la atendieron aseguraron que se descartaba la existencia de un derrame. Para el momento, la exparticipante del exitoso programa televisivo se encuentra en cuidados intermedios. Se está a la espera de que sus heridas se desinflamen para poder ser sometida a un procedimiento quirúrgico.

A este se suma el de Stephanie Villadiego, conocida por su participación en la última edición de ese mismo reality. La mujer denunció haber sido víctima de violencia intrafamiliar. Según se detalló, su pareja la golpeó a las afueras de un conjunto residencial en Barranquilla.

Emily Munera

Recientemente, los canales RCN y Caracol dieron a conocer los nombres de algunas producciones, quizá las más importantes, que harán parte de su programación para 2023, con las cuales continuará la lucha por el rating en Colombia. Por el lado de Caracol, destacan títulos como el del ‘Desafío: The Box’, reality show que ya tiene las inscripciones abiertas y que bastante acogida tiene entre el público, aun cuando lleva más de dos décadas al aire.

De igual manera, se dio a conocer que el próximo año los televidentes podrán disfrutar de ‘Ventino’, serie inspirada en la agrupación musical que lleva este mismo nombre, y de ‘Romina poderosa’, una telenovela inspirada en la vida de una joven bicicrocista separada de su gemela al nacer. Además, teniendo en cuenta las elecciones regionales que se realizarán en Colombia el 29 de octubre de 2023, Caracol Televisión ya tiene listo su despliegue informativo.

¿Qué tiene preparado RCN para 2023?

El canal también mostró sus nuevas propuestas de cara al año venidero y es que, tal y como muchos lo esperaban, van a presentar la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. “En su edición 2023 viene cargada de novedades, talento de lujo y pruebas culinarias que llevarán a los televidentes a otro nivel”, comentaron las directivas de RCN.

También se le va a apostar a otro conocido concurso: ‘Survivor: la isla de los famosos’, el cual contará con la presentación de ‘Tatán’ Mejía y la participación de reconocidas caras de la televisión, la música y las redes sociales. En cuanto a telenovelas, resaltaron títulos como ‘Ana de nadie’, el cual narrará la historia de Ana (Paola Turbay) y Horacio (Enrique Abello), quienes tienen un matrimonio de 25 años que aparenta ser feliz, pero terminará cambiando la vida de ambos tras optar por el divorcio.

La parrilla de RCN Televisión también presentará en 2023 ‘Rigo’, inspirada en el ciclista Rigoberto Urán, quien será interpretado por el reconocido actor Juan Pablo Urrego. Además, estrenarán ‘Tía Alison’, protagonizada por Juliette Pardau. “Juliette dará vida a una mujer que tiene que volver a su país de origen cuando se presenta una calamidad familiar, sin embargo, lo que ella no se imagina es que este supuesto viaje de paso le cambiará sus planes de vida, cuando tenga que hacerse cargo de sus sobrinos. Una producción de la que pronto conocerás más detalles, pero que, de seguró de enamorará y hará sacar más de una lagrima”.

Por último, seguirán al aire tres producciones que marcaron el 2022 y tendrán el otro año su desenlace: ‘Leandro Díaz’, ‘Duro contra el muro’ y ‘Dejémonos de vainas’.

