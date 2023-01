A pesar de la negación de la extensión del cese al fuego, ELN cumplió su plazo de no hostilidades en las fiestas

CERAC asegura que tregua del ELN durante el fin de año si se cumplió en su totalidad. REUTERS/Federico Ríos

Entre el 24 de diciembre del 2022 y el 2 de enero del 2023, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un cese al fuego unilateral, dando muestras de su voluntad de paz y para que las comunidades pudieran disfrutar en paz las fiestas decembrinas, reseñó en un comunicado el grupo guerrillero, y aunque no fue visto con buenos ojos, su pronunciamiento de no acogerse al cese bilateral de fuego hasta junio de 2023, anunciado por el presidente Gustavo Petro en el último día del año pasado; un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), asegura que los subversivos si cumplieron con su palabra, desmintió unos supuestos eventos que apuntaban a que no se acogieron a lo pronunciado, y consideran que este plazo sería otra muestra de querer firmar la Paz Total.

El “Monitor del cese el fuego unilateral del ELN durante el fin de año de 2022″ asegura que no se registraron acciones violentas que se le puedan atribuir al grupo criminal, durante los 9 días del cese, tampoco se evidenciaron operaciones de las fuerzas militares contra ellos, y que los guerrilleros liberaron dos personas.

“Este es el tercer cese el fuego autoimpuesto que anuncia el ELN durante 2022; los anteriores ocurrieron entre el 10 y el 15 de marzo y entre 25 de mayo y el 3 de junio, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Este cese el fuego supuso una reducción del riesgo de seguridad y del riesgo humanitario”, aseguran desde la CERAC.

No obstante, el primero de enero se registró el asesinato de cuatro personas en un local comercial en la vía al municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander, además del secuestro del agricultor Gabriel Rincón, en la carretera que conduce de Pailitas a Tamalameque, en el Cesar, hecho registrado el 29 de diciembre. Ni la masacre, ni el plagio le fueron atribuidos al ELN, a pesar de su activa presencia en estos territorios.

“La ausencia del uso de hostilidades en los últimos días de diciembre y los primeros de enero de 2023 dan muestra de que el Eln tiene toda la intención de negociar un proceso de paz serio, cuestión que es clave y que servirá de ejemplo para otros grupos que quieran dialogar con el Estado para someterse a la justicia o encontrar consensos que terminen con su violencia en los territorios”, detalló el profesor Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, en El Espectador.

Autoridades piden que se mantenga el cese al fuego unilateral por parte del ELN. 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

A pesar de la negativa, el ELN va a evaluar la posibilidad del cese al fuego definitivo

El pronunciamiento de esta guerrilla sobre la negativa de acogerse a la suspensión de los enfrentamientos, que anunció el presidente Gustavo Petro, fue un revés para las negociaciones que el Gobierno adelanta con los subversivos; no obstante, ambas partes siguen evaluando esta posibilidad, que hasta donde se conoce, será de los primeros puntos en el próximo ciclo de conversaciones que se realizarán en México.

Es por esto que desde la Defensoría del Pueblo le piden al ELN que mantengan la tregua de manera indefinida:

“Al finalizar la tregua de fin de año que había anunciado el ELN, desde la Defensoría reiteramos el llamado a este grupo para que mantenga el cese unilateral indefinido al fuego como un gesto de buena voluntad de cara a los diálogos de paz con el Gobierno Nacional”.

Este mismo organismo asegura que sus funcionarios están desplegados en los territorios donde tienen injerencia los guerrilleros; cifras oficiales estiman que entre el 2017 y 2022 se emitieron 148 alertas tempranas sobre el actuar violento del grupo delincuencial, en al menos 212 municipios, de 22 departamentos.

