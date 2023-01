El ‘Pibe’ Valderrama firmó con un histórico equipo argentino pero nunca jugó: así fue la historia

La historia de cuando el 'Pibe' Valderrama firmó con Newells pero no jugó. Captura: TyC Sports

Carlos Alberto Valderrama Palacio es recordado no solo en el fútbol colombiano, sino no en el mundo, pues su particular melena rubia recorrió los principales estadios del planeta, deleitando a los espectadores con su excepcional juego. Dicho talento lo colocó en la mira de un histórico equipo argentino en la década de los 90, no obstante, dicha trasferencia no se concretó, y fue el mismo ‘Pibe’ quien contó los motivos.

El volante colombiano jugó tres mundiales con el combinado patrio, pues en aquella época de los ‘Puros Criollos’, era uno de los tantos jugadores que resaltaba. Para enero del año 1994, luego del Mundial Estados Unidos 1994, el ‘Pibe’ Valderrama concretó su llegada con el mítico Club Atlético Newell’s Old Boys de Argentina, onceno en el que también jugó Diego Armando Maradona en su momento e incluso, ligado a Lionel Messi en sus inicios.

A pesar que todo apuntaba a que Carlos Valderrama sería el fichaje del año, nunca se vio al volante colombiano peloteando en las canchas gauchas, pues su trasferencia no pasó más allá de la presentación ante los medios. Uno de los pendientes más importantes para el colombiano, fue jugar en el fútbol argentino, pues lo considera especial.

Fue el mismo ‘Pibe´ Valderrama quien explicó su fallida trasferencia a los ‘Leprosos’ en los micrófonos de TyC Sports:

“Sí, me quedó pendiente porque siempre me gustó el fútbol argentino, siempre veo los partidos y siempre se sale al estadio lleno, el ambiente es distinto y diferente. Uno va a Argentina y desde que se baja del avión se habla de fútbol, se acuesta hablando de fútbol”.

Valderrama alcanzó a posar con la casaca del onceno rosarino. Foto: Twitter

En medio de su gusto por el fútbol guacho, el samario señaló que estuvo a punto de jugar en el mismo, pues tuvo la ilusión de fichar con un plantel argentino y aunque lo logró, nunca pudo sumar minutos con este.

“Entonces uno siempre dice: si sale la oportunidad, voy, a mí me salió la oportunidad, pero no se concretó, entonces tomé la decisión de regresarme, pero son cosas que suceden, a veces te dan, pero eso no me tocó a mí”, sentenció.

En aquel enero del 95, el ‘Pibe’ llegó a Rosario en Argentina y se reunió con cientos de hinchas que celebraban su arribo, sin embargo, previo a su salida de Colombia, la directiva del onceno rosarino llegó a un acuerdo con el jugador, siendo este, uno de los detonantes para que no se lograra la trasferencia.

“Yo estuve en Rosario, fui para allá y todo, estuve en una cancha de básquet con los aficionados, pero llegó el momento clásico, cuando yo me voy de acá llegamos a un acuerdo”, explicó. Conforme a lo expuesto por la prensa argentina, el acuerdo dependía de otra trasferencia, pues Newell’s Old Boys esperaba el dinero de la venta del arquero Norberto Scoponi, pues con ese, le iban a pagar a Valderrama.

Cuando aterrizó en Argentina y luego de la presentación, el volante pidió el adelanto y las directivas evadieron dicho acuerda, según recuerda. Dicha situación fue compleja para el ‘Pibe’, quien decidió desestimar su pase y regresar a Colombia para analizar su futuro y posteriormente, viajar a la MLS de Estados Unidos.

“El acuerdo era que me dijeron: cuando llegamos allá te damos un adelanto del contrato que siempre se hace, después llegamos a la cena, cenamos y pregunto yo: ¿y el adelanto?, ya empezaron las excusas, y ahí fue donde yo me regrese”, dijo en TyC Sports.

