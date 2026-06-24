Tuti Vargas aseguró que Dios “le habló en persona” y contó qué fue lo que dijo tras cuestionarse por su vida sentimental

Tuti Vargas reveló la experiencia espiritual que transformó su visión sobre el amor y la soltería - crédito @tutivargasm8/tiktok

La creadora de contenido colombiana Tuti Vargas conmovió a sus seguidores al compartir una profunda experiencia espiritual que, según aseguró, cambió por completo la forma en que enfrenta las dudas sobre su vida sentimental.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influenciadora relató un encuentro que vivió durante un evento y que interpretó como una respuesta directa de Dios a una oración que había hecho la noche anterior.

La historia surgió en un momento especialmente vulnerable para la creadora digital, pues según contó, atravesaba una etapa de cuestionamientos relacionados con el amor, las relaciones de pareja y la posibilidad de encontrar una persona con quien compartir su vida y en medio de esa incertidumbre, decidió acudir a la fe en busca de respuestas.

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“Ese día había estado muy sensible, muy tocada, muy triste, cuestionándome muchas cosas acerca de mis relaciones de pareja, por qué no funcionaban, por qué no se daba, por qué no llegaba esa persona, cuestionándome como: ‘Juepucha, me voy a quedar sola el resto de mi vida’. Entonces yo le dije a Diosito, llorando: ‘Si yo tengo que estar sola en mi vida, dímelo. Dímelo, pero muéstrame el camino, muéstrame una señal super clara, concisa, porque no entiendo. Quiero dejar de sufrir por esto’”, contó la influenciadora.

Tuti Vargas contó la señal que, según ella, le devolvió la fe en el amor - crédito @tutivargasm/Instagram

La influenciadora explicó que no se trataba de una preocupación derivada de la presión social o del afán por encontrar pareja, sino del deseo de entender qué rumbo debía tomar su vida después de atravesar procesos personales que calificó como difíciles y transformadores.

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Según relató, tras aquella conversación íntima con Dios se acostó sin imaginar que al día siguiente viviría una situación que marcaría profundamente su corazón.

Al día siguiente asistió a un evento comercial donde coincidió con una pareja que llamó inmediatamente su atención. Más allá de su apariencia, aseguró que ambos irradiaban una energía especial que la impactó desde el primer momento.

Mientras compartían en el evento, la mujer de aquella pareja se acercó espontáneamente a conversar con ella y lo que comenzó como una charla casual terminó convirtiéndose en una experiencia que Tuti Vargas describe como uno de los momentos más significativos de su vida.

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Una mujer en un evento comercial interpeló a Tuti Vargas con una frase sobre la fe que la sorprendió - crédito @tutivargasm/Instagram

“De la nada, sin decirle ni preguntarle nada, me empezó a contar su historia con su esposo. Me contó que había estado en celibato durante nueve años, enfocándose en Dios, en su trabajo y en sanar muchas cosas de su vida. También me habló de una enfermedad que ha afectado parte de su cuerpo y de cómo, aun así, encontró una persona que la amó por quien era y no por su apariencia física”, reveló la influenciadora colombiana.

La historia continuó con detalles sobre el proceso de fe, paciencia y confianza que aquella mujer vivió antes de conocer al hombre que posteriormente se convertiría en su esposo y padre de su hijo. Mientras escuchaba el relato, Tuti confesó que sintió una conexión difícil de explicar racionalmente.

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“Yo empiezo a ver su mirada, como que se transformó en algo superlindo. Yo se los juro que Dios me habló a través de esa mujer. La mirada, sus palabras, su expresión. Era una paz y era una luz y era una cosa que no sé cómo explicarles con palabras”, confesó Vargas.

Durante la conversación, la mujer le hizo una pregunta que terminó convirtiéndose en el centro de toda la experiencia: “Me dijo: ‘¿Tú tienes fe real?’. Yo le dije que sí. Entonces le conté que había estado triste porque sentía que la persona de mi vida no iba a llegar nunca. Y ella me respondió: ‘Eso es no tener fe, porque cuando tú tienes fe realmente crees en las posibilidades y tienes la certeza de que esa persona va a llegar a tu vida’”.

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La pregunta que marcó a Tuti Vargas en un evento: “¿Tú tienes fe real?” - crédito @tutivargasm/IG

La creadora de contenido aseguró que, mientras escuchaba aquellas palabras, sintió que estaba recibiendo exactamente la respuesta que le había pedido a Dios la noche anterior.

“Era como si Dios estuviera ahí diciéndome face to face (cara a cara) lo que yo le había pedido la noche anterior. Me dijo: ‘La fe es eso que no se ve. Y la fe cuando más poder tiene es cuando no se ve, cuando aparentemente ves que nada pasa, que nada llega, que nada funciona. Eso es la fe real en Dios’”, indicó la colombiana.

La conversación se volvió cada vez más emotiva, pues Tuti contó que ambas terminaron llorando mientras compartían reflexiones sobre la confianza en los tiempos divinos y la importancia de no perder la esperanza.

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“Ella me decía: ‘Estoy segura de que esa persona va a llegar, pero eso lo sabe Dios y tú no tienes que hacer absolutamente nada. No te tienes que esforzar, no tienes que cambiar quién eres. Dios te manda a decir que tengas fe y que esa fe no la dejes tambalear’”, contó la influenciadora visiblemente conmovida.

La colombiana recordó el episodio espiritual que vivió tras una etapa de tristeza por sus relaciones, una experiencia que la ayudó a soltar la ansiedad y enfocarse en su proceso personal - crédito @tutivargasm / Instagram

Tras aquella experiencia, Tuti Vargas afirmó que experimentó una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Según explicó, dejó de enfocarse en la ansiedad por el futuro sentimental y decidió concentrarse en su crecimiento personal.

“Ustedes no saben desde ese día la fe que he sentido en mi corazón. No saben la tranquilidad que siento, la paz que siento. Dios me habló a través de esa mujer y yo no tengo palabras para explicarles esto... No dejen de creer y nunca, nunca pierdan la fe. Uno a veces se queja y es caprichoso con los tiempos, pero Él es el único que sabe el tiempo perfecto y correcto para que lleguen las cosas a la vida de uno”, puntualizó.

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