Colombia

Iván Cepeda calificó de “vergonzosa” la decisión de renovar vínculos diplomáticos con el gobierno israelí: “Rechazo el anuncio de De la Espriella”

Para el senador y excandidato del Pacto Histórico, la reanudación de los vínculos representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y una incoherencia ética en la política exterior colombiana

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Iván Cepeda criticó la política exterior de Abelardo de la Espriella por restituir relaciones con Tel Aviv - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Iván Cepeda criticó la política exterior de Abelardo de la Espriella por restituir relaciones con Tel Aviv - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, anunció que sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien calificó como “un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel”.

Sa’ar relató: “Hace apenas una hora mantuve una conversación telefónica con mi amigo @ABDELAESPRIELLA, el presidente electo de Colombia, quien también es un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel”.

El funcionario israelí felicitó a De la Espriella por lo que describió como “una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos, y le deseo mucho éxito”.

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Durante el diálogo, el canciller israelí explicó que el presidente electo colombiano reafirmó compromisos asumidos en campaña. “El presidente electo reiteró en nuestra conversación su compromiso, que también expresó durante la campaña electoral en su país, con una alianza entre Israel y Colombia que sea más fuerte que nunca”, detalló Sa’ar.

Gideon Sa'ar destacó el compromiso de Abelardo de la Espriella para fortalecer la alianza entre Colombia e Israel - crédito @gidonsaar/X
Gideon Sa'ar destacó el compromiso de Abelardo de la Espriella para fortalecer la alianza entre Colombia e Israel - crédito @gidonsaar/X

Según el ministro, ambos gobiernos comparten el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral: “Yo también destaqué nuestro firme deseo de consolidar esta alianza para el beneficio de ambos pueblos. ¡Lo haremos juntos - Colombia e Israel - y a lo grande!”.

En X, Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el mensaje recibido desde Tel Aviv. “Gracias, mi querido amigo. Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes”, escribió el presidente electo.

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Durante la publicación, De la Espriella enfatizó la confianza entre ambos países: “Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”. El mensaje finalizó con un saludo de fraternidad: “Que Dios bendiga a nuestras dos naciones. ¡Firme por la patria!”.

El anuncio de la reanudación y fortalecimiento de los vínculos diplomáticos entre Bogotá y Tel Aviv se produce tras un periodo de tensiones y distanciamiento. La administración entrante plantea una agenda orientada a reposicionar a Colombia como socio estratégico de Israel en el contexto internacional, destacando la cooperación en áreas de interés común.

Abelardo de la Espriella prometió una relación sin precedentes entre Colombia e Israel tras diálogo con ministro de Israel - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella prometió una relación sin precedentes entre Colombia e Israel tras diálogo con ministro de Israel - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El pronunciamiento oficial fue recibido con críticas desde sectores del Pacto Histórico. El senador Iván Cepeda expresó su rechazo a la iniciativa y cuestionó la legitimidad ética de restablecer relaciones con el actual gobierno israelí.

Rechazo anuncio de relaciones diplomáticas con genocidas”, afirmó. Cepeda argumentó que la Corte Penal Internacional ha ordenado el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y subrayó que la Corte Internacional de Justicia lo está procesando por genocidio en Gaza.

El senador insistió en que la decisión “avergüenza a Colombia” y reiteró su postura: “Netanyahu debe ser juzgado por una corte internacional por genocidio”.

Para Cepeda, restablecer lazos diplomáticos bajo tales condiciones representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.

En su mensaje, el legislador subrayó el compromiso de su movimiento con los principios de legalidad y justicia global, y defendió la necesidad de mantener la coherencia ética en la política exterior del país.

Iván Cepeda rechazó el restablecimiento de relaciones con Israel y acusó a Netanyahu de crímenes de guerra - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda rechazó el restablecimiento de relaciones con Israel y acusó a Netanyahu de crímenes de guerra - crédito @IvanCepedaCast/X

Abelardo de la Espriella respondió a Benjamín Netanyahu y apostó por una relación bilateral

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó públicamente al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su victoria electoral.

Felicitaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella. Espero trabajar con usted para fortalecer los lazos entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen triunfando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, publicó Netanyahu en sus redes oficiales.

El presidente electo Abelardo de la Espriella agradeció a Netanyahu el respaldo y ratificó compromiso con Israel - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente electo Abelardo de la Espriella agradeció a Netanyahu el respaldo y ratificó compromiso con Israel - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En respuesta, De la Espriella agradeció el mensaje y destacó la importancia de la cooperación bilateral. “Gracias, Benjamin Netanyahu, por sus felicitaciones y por su disposición para seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación entre Israel y Colombia”, escribió el mandatario electo.

Añadió: “Estoy convencido de que trabajaremos juntos para consolidar una relación cada vez más sólida, basada en valores compartidos, la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”.

El presidente electo concluyó su mensaje con un llamado a la unión nacional: “Firme por la Patria”.

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