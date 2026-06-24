Colombia

Catalina Maya reveló tips para usar bien y sin modificar la camisa de la selección Colombia: “No es un casting para ser la mascota del Mundial”

La modelo y presentadora compartió sus recomendaciones sobre los accesorios ideales para complementar la camiseta de Colombia y explicó cómo darle un toque distintivo a cualquier look durante el furor de la Copa del Mundo 2026

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La camiseta de la selección Colombia, centro de debate por las tendencias de personalización durante el Mundial 2026 - crédito @catalinamaya/ Instagram

Con la emoción del Mundial 2026 que tiene lugar en México, Estados Unidos y Canadá, los hinchas de distintas selecciones han planteado una inquietud frecuente en redes sociales: ¿cómo vestir con estilo una camiseta deportiva? Aunque existen múltiples consejos y tendencias para renovar los looks mundialistas, en Colombia el tema se volvió viral a raíz de creativas intervenciones en la camiseta oficial de la selección.

Recientemente, en plataformas digitales se popularizó la práctica de personalizar la camiseta de Colombia, añadiendo cortes en las mangas o en la zona del pecho para darle un toque más llamativo y único.

Esta tendencia ha llegado a tal punto que algunos aficionados han transformado la prenda en verdaderos corsés, generando reacciones diversas entre los usuarios. Si bien las opiniones están divididas, la mayoría de los comentarios giran en torno a cómo lucir la camiseta de forma auténtica y original, sin necesidad de modificarla drásticamente.

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Emily León, creadora de contenido reconocida por sus publicaciones relacionadas con moda, hizo una intervención sobre una camiseta de la selección Colombia que causó controversia - crédito Adidas y @emilyrococo/Instagram
Personalizar la camiseta se ha convertido en una tendencia viral, desde cortes llamativos hasta transformaciones en corset, generando opiniones divididas entre los aficionados - crédito Adidas y @emilyrococo/Instagram

Ante la duda, la modelo y empresaria Catalina Maya fue cuestionada en redes sociales sobre las buenas prácticas para llevar bien la prenda deportiva, esto luego de que una usuaria asegurara que tenía preguntas ante las modificaciones que ha visto en redes sociales.

“Si vamos a los partidos del mundial, vámonos bien vestidos, por favor. Esto es por muchos comentarios en los que me han preguntado solo cómo ir bien vestido y lo primero y superimportante: la camiseta oficial de nuestra selección fue creada para dejarse igual. No hay que ponerle perlitas, no corazoncitos, ni roticos, no es necesario porque no estamos haciendo ningún casting para mascota oficial para el próximo mundial”, dijo la modelo.

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La camiseta de la selección Colombia, centro de debate por las tendencias de personalización durante el Mundial 2026 - crédito @catalinamaya/ Instagram
La camiseta de la selección Colombia, centro de debate por las tendencias de personalización durante el Mundial 2026 - crédito @catalinamaya/ Instagram

Atendiendo la solicitud de sus miles de seguidores, Catalia realizó la dinámica “Me gusta, no me gusta”, en la que analizó diferentes estilos para lucir la camiseta de la selección. Como ejemplo de look aprobado, seleccionó una combinación en la que una mujer lleva la camiseta metida dentro de una falda corta negra y la acompaña con zapatillas vinotinto.

En contraste, mostró una imagen donde la camiseta fue intervenida y convertida en un corset, con una abertura pronunciada entre el cuello y el escote, formato que la presentadora desaconsejó. “Qué necesidad de un tijeretazo a la camiseta. Es bien bonita, se demoran bastante diseñándola, pero no, hay que cortarla y mal cortada”, explicó.

Ante la creciente inquietud sobre las modificaciones a la camiseta, Catalina Maya fue consultada en redes sobre las mejores formas de lucir la prenda - crédito @catalinamaya/ Instagram
Ante la creciente inquietud sobre las modificaciones a la camiseta, Catalina Maya fue consultada en redes sobre las mejores formas de lucir la prenda - crédito @catalinamaya/ Instagram

Otra referencia que destacó Catalina fue usar la camiseta amarilla con un pantalón recto en un tono completamente blanco y complementar con rojo, en este caso en el bolso y las zapatillas. Mientras que contrastó con un body tipo licra que tiene estampada la camiseta de la selección, pero que no cuenta con mangas.

La modelo recomendó no intervenir la camiseta: “Fue creada para dejarse igual. No hay que ponerle perlitas, ni roticos, no estamos haciendo ningún casting para mascota oficial” - crédito @catalinamaya/ Instagram
La modelo recomendó no intervenir la camiseta: “Fue creada para dejarse igual. No hay que ponerle perlitas, ni roticos, no estamos haciendo ningún casting para mascota oficial” - crédito @catalinamaya/ Instagram

Después de contrastar los estilos que le parecen adecuados o no para usar en época mundialista, Catalina reveló algunos tips para que las mujeres puedan complementar la camiseta con un estilo adecuado.

“Algunos de los mejores tips que les puedo dar son: póngase la camiseta normal, se la puede meter en el pantalón o incluso le pueden meter para que se vea más corta; se ve lindo, se ve sexy, pero decente y elegante. Por favor, sin el moñito en la camiseta y si lo va a hacer, escóndalo. y por último, no le metan tijera, la camiseta no es manga sisa y tampoco es ombliguera”, explicó Catalina.

Finalmente, reveló que el estilo para la camiseta deportiva podría darse con unos jeans, falda o incluso shorts, tenis o zapatos cómodos.

La modelo subrayó que la camiseta puede lucirse con jeans, faldas, shorts y calzado cómodo, sin necesidad de alteraciones innecesarias - crédito @catalinamaya/ Instagram
La modelo subrayó que la camiseta puede lucirse con jeans, faldas, shorts y calzado cómodo, sin necesidad de alteraciones innecesarias - crédito @catalinamaya/ Instagram

El video de la modelo paisa desató varias reacciones en redes sociales, donde los internautas se mostraron divididos por las opiniones de la Maya, así que mientras algunos agradecieron los consejos, otros se mostraron inconformes.

“Cada quien viste la camiseta como se siente cómodo. Está bien si quieres tenerla de forma sencilla, pero si la quieres intervenir, también está ok”, “Se tenía que decir y ese dijo, genial”, “Yo pensando que era antichevere y lo que estoy es bien”, “Por fin, no entiendo que necesidad de dañar las camisetas”, “cada quien mira como la usa desde que la persona se sienta bien la”, dicen algunas de las reacciones.

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