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Así se refirió el técnico de Portugal, Roberto Martínez, al duelo ante Colombia en el Mundial 2026: “Vamos a respetarlos”

El entrenador español buscará el primer lugar de la zona, tras golear a Uzbekistán en Houston (Texas), y destacó las cualidades de los “Cafeteros”

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Francisco Trincão y Cristiano Ronaldo durante la pausa para hidratarse en la segunda parte-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Francisco Trincão y Cristiano Ronaldo durante la pausa para hidratarse en la segunda parte-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El 23 de junio de 2026, Portugal goleó por 5-0 a Uzbekistán en el estadio de Houston, Texas, y quedó como segundo del grupo K del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, los dirigidos por el técnico español buscarán el liderato de su zona cuando enfrenten a los “Cafeteros” en el estadio de Miami, el 27 de junio de 2026, y por ello ya el vigente campeón de la UEFA Nations League trabaja en lo que será el duelo que definirá al ganador del grupo.

Fabio Cannavaro y Roberto Martínez saludándose antes del partido entre Portugal y Uzbekistán-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Fabio Cannavaro y Roberto Martínez saludándose antes del partido entre Portugal y Uzbekistán-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Al referirse sobre el talento del cuadro “Cafetero”, Martínez reconoció la calidad del plantel dirigido por Néstor Lorenzo, destacando sus virtudes a nivel colectivo:

“Sobre Colombia, no voy a descubrir ahora el gran talento individual que tienen. Son jugadores que ya están en vestuarios importantes de Europa, que conocemos muy bien y que atraviesan un gran momento de forma. Todos sabemos que la selección colombiana disfruta mucho los torneos como el Mundial y es una selección de referencia. Ahora toca recuperarnos bien y veremos un gran partido en Miami”, explicó.

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Por otra parte, resaltó la importancia de recuperarse para el juego ante Colombia de cara al juego en Miami:

“Ahora toca recuperarnos bien. Respetamos a Colombia. Vamos a dar todo contra Colombia. Hoy logramos superar la fase de grupos. Después del tercer partido tendremos una idea clara de dónde estamos, pero no hay duda de que somos una selección mucho más preparada después del dolor que pasamos en los últimos días”. dijo.

La recuperación de Portugal: del sorpresivo empate ante RD Congo a la goleada ante Uzbekistán

La alegría lusa al golear a Uzbekistán: el gol de Rafael Leão para sellar la goleada-crédito Pedro Nunes/REUTERS
La alegría lusa al golear a Uzbekistán: el gol de Rafael Leão para sellar la goleada-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el periodista Manuel Francisco, de RTP Notícias, destacó la variedad y eficacia mostradas por Portugal en ataque y en jugadas a balón parado. Subrayó que, pese al corto tiempo de preparación, el equipo exhibió un gran trabajo colectivo, y consultó a Roberto Martínez sobre cómo logró implementar tantos avances en tan poco tiempo.

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“Diría que es fruto de mucho trabajo, no solo de los últimos días, sino de los últimos cuarenta y un partidos. En los días recientes nos centramos en alinear conceptos y enfocar exactamente en lo que es importante ahora, pero el trabajo a balón parado viene de partidos anteriores. Hemos tenido muchas situaciones en los últimos encuentros que no terminaron en gol, aunque las oportunidades estuvieron ahí”, explicó.

Y añadió: “Estos días fueron muy importantes a nivel psicológico. El grupo asumió una gran responsabilidad, se aisló del ruido exterior y eso hizo que el vestuario se fortaleciera y se uniera para poder controlar las emociones. En el aspecto táctico, como mencioné ayer, este equipo tiene una gran flexibilidad, además de calidad individual y muchos aspectos positivos que permiten un desempeño como el de hoy”.

El concepto acerca de Roberto Martínez sobre Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra un gol en el partido del Grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Uzbekistán en el estadio NRG en Houston-crédito Kenneth Fernández/EFE
Cristiano Ronaldo de Portugal celebra un gol en el partido del Grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Uzbekistán en el estadio NRG en Houston-crédito Kenneth Fernández/EFE

Al ser cuestionado sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo frente al cuadro uzbeko, y convertirse en el primer futbolista que marca en seis Mundiales a lo largo de la historia, Martínez detalló que todo pasa por el trabajo mental que tuvo en su carrera el goleador del Al-Nassr de Arabia Saudita:

“Diría que es fruto de mucho trabajo, no solo de los últimos días, sino de los últimos cuarenta y un partidos. En los días recientes nos centramos en alinear conceptos y enfocar exactamente en lo que es importante ahora, pero el trabajo a balón parado viene de partidos anteriores. Hemos tenido muchas situaciones en los últimos encuentros que no terminaron en gol, aunque las oportunidades estuvieron ahí”, explicó.

Además explicó que el grupo hizo caso omiso de lo que ocurrió con el escándalo por las declaraciones de João Neves sobre el goleador luso, y que fue clave para conseguir el resultado:

“Estos días fueron muy importantes a nivel psicológico. El grupo asumió una gran responsabilidad, se aisló del ruido exterior y eso hizo que el vestuario se fortaleciera y se uniera para poder controlar las emociones. En el aspecto táctico, como mencioné ayer, este equipo tiene una gran flexibilidad, además de calidad individual y muchos aspectos positivos que permiten un desempeño como el de hoy”, dijo.

Además destacó: “Marcar el segundo gol también ayuda y hay factores que facilitan anular el primer gol de Uzbekistán; en otro partido, si ese gol no se anula, los próximos minutos pueden ser diferentes. En general, estoy muy contento y satisfecho porque, tras el primer partido, aprendimos rápidamente las lecciones necesarias”.

Así va el grupo K del Mundial 2026

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