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El ‘Pibe’ Valderrama no ocultó su disgusto por un detalle del juego entre Colombia y RD del Congo en el Mundial de 2026: “Se han desesperado”

La leyenda del fútbol nacional evitó hablar sobre el arbitraje que anuló un gol a Luis Díaz

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El exfutbolista señaló que el combinado nacional debe de ser fiel a su juego característico y no jugar al pelotazo - crédito @pibevalderramap/instagram

La selección Colombia venció a República Democrática del Congo en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 y selló su pase a dieciseisavos de final, tras un encuentro en el que el gol llegó luego de una jugada de Juan Fernando Quintero que habilitó la definición de Daniel Muñoz.

En un video publicado en redes sociales después del partido en Guadalajara, México, que se jugó el 23 de junio de 2026, el exvolante Carlos “el Pibe” Valderrama felicitó al plantel y evaluó el rendimiento: “Esta es la Selección, esta es la Selección Colombia. Se encontró con un buen arquero, pero el equipo jugó muy bien. Mejor que el primer partido”.

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El exjugador colombiano eligió a su once ideal de la Copa del Mundo. Fotos: Colprensa /Externos COLPRENSA
El exjugador colombiano eligió a su once ideal de la Copa del Mundo. Fotos: Colprensa /Externos COLPRENSA

La leyenda colombiana se mostró inquieto al descanso por las opciones falladas ante el arco de Lionel Mpasi y señaló que el equipo se salió de su libreto: “Colombia ha jugado bien, ha puesto condiciones, pero yo pienso que a veces se ha desesperado a tirar pelotazos. Ese no es el juego del fútbol colombiano”.

Tras el resultado, remarcó que el debut suele ser el más complejo en torneos cortos y destacó una mejora colectiva: “A pesar de que en el primer partido ganamos, no se jugó tan bien; en el segundo estuvo más suelto. Están trabajando en equipo”.

“El Pibe” también evitó pronunciarse sobre el arbitraje, que anuló un gol de Luis Díaz por una supuesta falta previa, y apuntó al uso de la tecnología: “Aquí hay VAR. Si el árbitro se equivoca, ahí está el VAR. ¿Para qué vamos a hablar nosotros del árbitro si ganamos jugando bien?”.

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Para Valderrama, las figuras del partido no fueron el autor del gol, sino el zaguero Dávinson Sánchez y la afición: “Dávinson Sánchez y el público de Colombia. Esta hinchada se pasó de calidad; estamos de locales en México”.

El ‘Pibe’ también criticó el debut mundialista de Colombia

El exfutbolista afirmó que es necesario mejorar el juego y mantener el nivel a lo largo de todo el compromiso @pibevalderramap/Instagram

El histórico capitán del combinado nacional subrayó que el triunfo inicial era indispensable en un torneo corto y, al mismo tiempo, proyectó una ambición mayor: “Yo creo que nosotros tenemos equipo para llegar a la final”, dijo Valderrama en su cuenta de Instagram. También remarcó la posición parcial del equipo en la zona: “Vamos ganando y vamos primeros del grupo. Faltan siete exámenes, ya pasamos uno”.

La Tricolor se impuso en el estadio Azteca con tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. El descuento de Uzbekistán lo marcó Abbosbek Fayzullaev, en una jugada en la que Valderrama observó responsabilidad del arquero Camilo Vargas.

Para Valderrama, el balance general del estreno fue intermedio. “Lo bueno de esto es que ganamos; empezar ganando en el campeonato mundial te da respiro. Pero podemos jugar mejor, tenemos jugadores para jugar mejor”, sostuvo.

Carlos Valderrama es uno de los jugadores más históricos del fútbol colombianos- crédito Jesús Avilés/ Infobae
El exfutbolista samario afirmó que el problema del combinado nacional no fue el resultado, sino el manejo de la pelota en varios tramos del partido - crédito FCF/ FIFA/Jesús Avilés/ Infobae

La crítica principal del exfutbolista que militó en Montpellier de Francia apuntó al manejo de la pelota. “Hay que corregir muchas cosas. Pienso que el equipo tiene mucha técnica para perder el balón, pierde el balón mucho. Colombia no tiene que jugar pelota larga, tiene que jugar pelota al pie, pero rápido y con movimiento; le faltó movimiento”, analizó.

En esa lectura, el problema no fue el resultado, sino varios tramos del funcionamiento. Valderrama calificó el partido como “regular” y aseguró que esta Selección “juega mejor de lo que jugó hoy”, aunque volvió a destacar que el arranque con victoria deja margen para ajustar sin urgencias en la tabla.

El punto que más le preocupó fue el gol concedido a Uzbekistán cuando el partido parecía controlado. Según Valderrama, Colombia “regaló” esa anotación y eso permitió que el rival creyera en el empate.

Aun así, su diagnóstico final mantuvo el tono positivo. “El examen lo pasamos, que era lo que queríamos”, afirmó, antes de insistir: “La conclusión es que Colombia puede jugar mejor, eso es lo que me dejó el partido. Tranquilidad porque ganamos y ganamos bien”.

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