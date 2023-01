Cintia Cossio respondió a las insistentes preguntas sobre lo que opina de las parejas de su hermano Yeferson

Cintia Cossio. Foto: Instagram @soycintiacossio

Más allá de sus labores como creador de contenido y sus polémicas con otros influenciadores, la vida sentimental de Yeferson Cossio parece interesar mucho a su público, incluso, hay usuarios que han manifestado su curiosidad por saber lo que piensa la hermana del influenciador, Cintia Cossio, sobre sus parejas o exparejas.

En este sentido, el pasado sábado 31 de diciembre cuando la también creadora de contenido activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, le llegó el siguiente interrogante de parte de uno de sus tantos seguidores: “¿Qué opinas de la pareja o expareja de tu hermano?”

También le puede interesar: Así fue el reencuentro entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel: “No sería quien soy si no te hubiera tenido a mi lado”

Aparentemente, son varias las veces en que la paisa ha sido interrogada sobre este asunto en relación con su hermano mayor, puesto que en su respuesta empezó por resaltar: “Primera y última vez que voy a hablar de este tema, cerremos tema y cerremos año”.

Más adelante, comentó que ella se mantiene como una persona “neutra” respecto de estos temas familiares, ya que prefiere no opinar, sin importar si la pareja de su hermano o cualquier otro familiar le gusta o no. Fue así que expresó ampliamente:

“Primero que todo: no he podido entender, no me cabe en la cabeza, qué velas tengo en los entierros de Yeferson. Yo qué tengo que ver con las relaciones de Yef. Y es que yo no sé si ustedes se meten mucho en las relaciones de sus familiares, yo por mi parte, respeto mucho eso. No importa si a mí me gusta la pareja de mi hermano, no me importa si me gusta la pareja de mi hermana, de mi mamá; yo lo respeto. Independientemente de lo que piense u opine de sus respectivas parejas, los trato con respeto”.

También le puede interesar: Ella es Gisela, la hermana poco conocida de Yeferson y Cintia Cossio

Para recordar, Yeferson y Cintia Cossio tienen una hermana menor, llamada Gisela. Por otro lado, la creadora de contenido también dio cuenta de que no celebra las rupturas de su hermano si su pareja no le gusta, así como tampoco le comenta nada cuando termina una relación con una persona que le agrada.

“Soy muy neutra, porque no es mi relación, es la relación ajena... aquí no importa lo que yo opine, si la quiero o no la quiero, o la quería o no; aquí lo que importa es cómo se siente mi hermano con esa persona, y si mi hermano se siente bien con esa persona, yo me siento bien. Y si no se siente bien con esa persona, yo no me meto y espero que él mismo tome sus decisiones... no soy quién para meterme... respeto mucho a mi familia como para andar metiéndome en su vida”.

Cintia Cossio ante insistentes preguntas de lo que opina sobre las parejas de su hermano: “¿Qué velas tengo en los entierros de Yeferson?”

No sobra mencionar que, actualmente Yeferson Cossio está soltero y, entre sus exparejas más populares, está la también influenciadora Jenn Muriel, cuya relación sentimental duró varios años.

En el caso de Cintia Cossio, la creadora de contenido colombiana sostiene una relación sentimental desde hace una década con Jhoan López, quien también se desempeña como creador de contenido. Y, en lo corrido de su matrimonio la pareja ha tenido un hijo: Thiago, nacido aproximadamente en 2016.

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: