Matías Mier aparece con su nuevo amor en Pereira y le llueven critícas

El futbolista uruguayo del Independiente Santa Fe y exesposo de la periodista deportiva Melissa Martínez, Matías Mie,r volvió a ser noticia. Pero no por sus gambetas y ni su desempeño con El león sino por cuenta de unas fotografías que circulan por redes sociales en las que aparece con su nueva pareja. En las fotos se les ven sonrientes y acompañados por el cantante John Alex Castaño en su restaurante El rey del guiso, recientemente inaugurado en Pereira.

Las imágenes de Valentina Rendón, la actual pareja de Mier, y el uruguayo las publicó el portal Rechismes en su cuenta de Instagram, confirman los rumores que desde hace meses circulaban en redes sociales, luego de que en septiembre de 2022 fueran captados tomados de la mano. En su momento, el volante santafereño publicó un largo comunicado en el que confirmaba el fin de su relación con Martínez.

Además de las fotos de la pareja, en las que se les ve muy sonrientes, el portal ventiló que Mier habría pasado las fiestas de fin de año con la familia de Rendón. En la publicación de Instagram, que suma cerca de 5.000 me gusta, los usuarios no ahorraron sus críticas a la nueva pareja, ya que no ‘ven posible’ que el futbolista ‘haya dejado ir’ a una mujer como Martínez, a la que compararon con Rendón, que también es periodista y estuvo vinculada al Independiente Santa Fe.

La pareja fue vista en el nuevo restaurante de John Alex Castaño en Pereira. Foto: Rechismes, Instagram.

Por ejemplo, hubo una usuaria que comparó a las mujeres con carros diciendo: “Ese si cambio el Mercedes por el Kia ajajaa”. Por otra parte, otra usuaria ponderó la belleza de nueva pareja del uruguayo, sin embargo, dijo que no estaba al nivel de Martínez: “Esta mujer está bella !! Solo que melissa es de otro planeta 😍 soy team de melisa, pero eso no quiere decir que le haré hate a otra mujer … casa quien elija con quien estar y pues bueno ya le llegará un excelente hombre que si valore semejante mujeronononoooooo”.

Otra usuaria recordó, en su comentario, las lágrimas que regó el futbolista por su expareja cuando la vio entrar al altar cuando contrajeron matrimonio en 2019: “El orejon este hasta chilló y véalo ahora!!! Melissa es muuuucha vieja para ese tipo”. Otro usuario señaló, con un mensaje un tanto críptico, que Mier huyo del lado de Martínez por miedo a no estar a su altura: “Nadie sabe la gotera de la casa ajena, pero yo creo que el Mier lo que tuvo fue miedo del éxito de Meli y no poder estar a la altura de ella”.

Finalmente, una usuaria llamó a la sensatez y comentó lo siguiente: “Y quien asegura q melisa llenaba las espectativas o complementaba x completo a matias? Acaso el debia de quedarse con ella por bonita y tener mas “plata”? Como si eso fuese suficiente para ser el complemento de alguien, la chica llena a matias y algo hizo q melisa no”.

Melissa Martínez reveló que se “levantó” a un hombre en Barranquilla}

Melissa Martinez presume que todavía "levanta" en un autolavado de Barranquilla

Tras consumarse en septiembre pasado la separación de Melissa Martinez del futbolista uruguayo Matias Mier luego de cinco años de relación, las redes sociales de la periodista deportiva del canal ESPN son seguidas muy de cerca por miles de seguidores a la espera de cada actualización que esta brinde sobre su situación personal.

Ahora, y luego de terminar su cubrimiento del Mundial Qatar 2022 para dicha cadena de televisión, Melissa disfruta de sus vacaciones en Barranquilla acompañada de su familia, mientras da indicios en sus redes sociales de cómo disfruta su actual vida como soltera. Recientemente y durante su estancia en la capital del Atlántico, compartió en sus historias de Instagram una experiencia incómoda relacionada con su carro, misma que fue recopilada por La Chismosa News, cuenta de chismes de Instagram. Luego de contratar un servicio para que le llevaran su camioneta desde Bogotá a otro destino, la persona encargada de llevar el vehículo se demoró más de lo estipulado y llegó con el mismo bastante sucio.

Melissa se mostró bastante molesta por este hecho y aseguró que hasta tuvo algún cruce de palabras con esta persona:

“Armé una pelotera… cuatro gritos pegué. Ojalá me hayan grabado para verme después. Que rabia que agarré hoy. Y este carro es más mugre por dentro y por fuera que carro”

Luego de mostrar todos los indicios de suciedad presentes en el automóvil, Melissa terminó en un autolavado, donde esperaba acompañada de un amigo a que le lavaran el carro, cuando un hombre misterioso se presentó a la comunicadora de una manera particular:

“Bueno, ‘Ale’ (su acompañante) me dijo que laváramos aquí, allá está la ‘lata’ aquella, lavándola. Y yo levanto, todavía (risas). Me mandaron unas cervezas. Dizque: ‘Mi jefe te mandó unas cervezas’ (risas)”

Melissa contó esta anécdota visiblemente emocionada y halagada, mientras filmaba al hombre que le mandó la cerveza, aunque sin mostrar su rostro.

