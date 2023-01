Falcao se despidió de la Copa del Rey 2022/23

Falcao García, titular con el Rayo Vallecano este martes 3 de enero en la Copa del Rey 2022-23 / (Instagram: @rayovallecano)

A diferencia de la edición anterior de la Copa del Rey en la que el Rayo Vallecano de Madrid fue semifinalista, este martes 3 de enero el equipo del delantero colombiano Radamel Falcao García quedó eliminado en dieciseisavos de final de la competencia.

El equipo rayista quedó eliminado en el estadio El Molinón tras perder 2-0 contra el Sporting Gijón con el doblete anotado por Uroš Milovanovič (57′) y (88′).

El Tigre de Santa Marta fue titular con el Rayo en la formación 4-2-3-1 alineada por su entrenador Andoni Iraola y estuvo en el terreno de juego durante 73 minutos sin mayores oportunidades claras de gol para marcar la diferencia.

Falcao venía de jugar en la segunda ronda de la Copa del Rey como revulsivo y anotó en la tanda de penales contra Atlético Saguntino en condición de visitante para llegar a los dieciseisavos de final de la competencia.

No obstante, el máximo anotador en la historia de la selección Colombia no tiene la racha goleadora de hace un año y medio, cuando fichó por el equipo de Vallecas. Fue así como este 3 de enero se despidió del partido en la etapa final como sustitución del mediocampista Santi Comesaña.

El elenco de Vallecas no supo cómo aprovechar a Radamel y el colombiano terminó pasando inadvertido para los defensas del equipo contrario. En todo el partido realizó solamente un tiro al arco. Fue muy pobre el accionar ofensivo del Rayo, que no tuvo muchas opciones para marcar y que no descifró cómo conectar a los mediocampistas con el delantero cafetero.

Lo más importante que llevó a cabo Falcao fue la falta en contra de un futbolista del Sporting de Gijón, la cual terminó en el primer tanto del partido. Radamel intentó recuperar una pelota y terminó haciendo una falta peligrosa muy cerca al área. Esta jugada fue aprovechada por los de Gijón, que acabaron llevándose la victoria tras el cobro de la infracción mencionada y de un remate dentro del área que se desvió en un defensa del conjunto de Vallecas.

Durante la derrota por Copa del Rey, Falcao volvió a la titularidad tras casi dos meses de ausencia, momento en que fue inicialista en el empate 0-0 frente al Celta de Vigo por la Liga de España. En lo que va de la temporada, el Tigre solamente ha marcado dos goles.

A continuación, el resumen de las mejores jugadas del compromiso disputado en Gijón:

El equipo local avanzó a octavos de final de la competencia copera española gracias al doblete registrado por Uros Milovanovic / (ESPN)

Falcao, cuyo último partido jugado había sido el 29 de diciembre en el empate 2-2 contra Girona FC por La Liga Santander 2023, acabó el partido con una discreta calificación de 6,7 sobre 10 por parte del portal especializado en estadísticas deportivas, SofaScore.

El Rayo arrancará el 2023 liguero recibiendo a Real Betis Balompié el 8 de enero en una tabla de posiciones que lo ubica octavo con 23 unidades sumadas en 15 fechas disputadas:

Luego de que Falcao retome su ritmo de competencia en La liga, seguramente volverá a representar a la selección Colombia el próximo sábado 28 de enero de 2023 a las 7:30 p. m. (hora colombiana) cuando el equipo a cargo de Néstor Gabriel Lorenzo visite en el Dignity Health Sports Park de Carson (California) en Estados Unidos.

La última vez que colombianos y estadounidense se enfrentaron fue el 11 de octubre de 2018 en el Raymond James Stadium de Tampa (Florida) con resultado de 2-4 favorable para el equipo dirigido en aquel entonces por Arturo Reyes. Los goles de aquella noche fueron anotados por James Rodríguez (36′), Kellyn Acosta (50′), Bobby Wood (53′), Carlos Bacca (56′), Radamel Falcao García (74′) y Miguel Ángel Borja (79′).

Radamel Falcao García rematando de pierna derecha contra Estados Unidos en un amistoso internacional en 2018 / (YouTube: MM Comps)

La última vez que Radamel Falcao García anotó con la selección cafetera fue el sábado 19 de noviembre de 2022 cuando, con ayuda del también mundialista Dávinson Sánchez, marcaron dos golazos de cabeza contra Paraguay en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale (Florida).

Con el Rayo, en cambio, El Tigre registró su último tanto el pasado 18 de octubre en el empate 1-1 contra Atlético de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano. Así fue su definición de pena máxima para sellar el punto rayista como visitante contra su exequipo en el minuto 90+2′ contra el guardameta Ivo Grbić:

