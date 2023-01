Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar enviaron contundente mensaje a sus ‘haters’

Ana Karina Soto y su esposo, Alejandro Aguilar, dedicaron contundente mensaje a sus haters. Tomada de Instagram @karylamas

Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar han demostrado que son una de las parejas más sólidas en el entretenimiento nacional, a pesar de los comentarios negativos que han recibido en sus redes sociales, con todo tipo de pullas contra la presentadora de Buendía Colombia, del Canal RCN. Y no es para menos, pues fueron varias las parejas que en 2022 rompieron como el caso de Carolina Cruz y -Lincoln Palomeque, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, entre otros.

En repetidas ocasiones, Alejandro Aguilar ha salido en defensa de su pareja, con quien tiene un hijo, por cuenta de los comentarios mal intencionados sobre una presunta crisis en el matrimonio. Por esto, los comentarios del actor han evidenciado que todo entre ellos marcha bien y comparten juntos las fechas especiales.

Tomado de Instagram @rastreandofamosos

Por esto, el también director escribió un contundente mensaje para sus haters acompañado con una postal de la pareja frente al árbol de Navidad: “Todavía nos falta mucho por contar, un año más juntos, siempre gracias por ser mi gran cómplice. Todavía no tendrán el placer de vernos separados, ese gusto todavía no lo tendrán. Feliz año 2023″, escribió el enamorado esposo de Ana Karina Soto.

Le puede interesar: Bad Bunny explicó por qué se enojó y lanzó al piso el celular de una seguidora

La pareja, que se encuentra disfrutando de las brisas de Barranquilla por estos días, le imprimió su sello personal al outfit que utilizaron para darle la bienvenida al 2023, pues Aguilar sorprendió al aparecer con una falda de color negro estilo escocesa, una camisa blanca con un accesorio en su cuello y unas botas en cuero negro, tratando de imitar la tendencia punk británica de los 80. Por su parte, Soto llevó un vestido corto en color uva y unos zapatos de tacón con correas transparentes.

Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar compartieron un contundente mensaje sobre su relación dedicado a sus 'haters'. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Ana Karina respondió si es celosa o no

Hace un tiempo, cuando Juan Duque estuvo en el programa donde trabaja actualmente Ana Karina, ‘Buen Día, Colombia’, afirmó que la distancia había terminado por alejarlo de Lina Tejeiro. Al respecto, Ana Karina replicó asegurando que eso no tenía nada que ver, puesto que cuando una pareja se ama, lucha y llega acuerdos, una relación de esas características puede prevalecer.

Soto realizó una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde la siguen a la fecha 1.8 millones de seguidores. Una de las preguntas que hicieron fue qué tan celosa era con su esposo. La presentadora respondió:

“Me encanta que me hagan esta pregunta. Yo creo que no soy celosa, Alejandro sabe que no. Gracias a Dios, él tampoco me da motivos, pero tampoco es que sea boba o dormida. No señores, yo siempre estoy en la jugada”.

También aprovechó el momento para reflexionar frente a los comentarios que genera su matrimonio, tomando en cuenta la admiración que despierta lo duradera de su relación, al punto que comparten un hijo en común. Al respecto, Ana Karina aseguró que no era una tarea fácil. Por el contrario, requiere mucho esfuerzo y es un trabajo de todos los días, pero que a fin de cuentas se lograba.

Seguir leyendo: