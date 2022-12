Por viaje a Cancún otro gobernador será llamado a dar explicaciones

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander. Foto: Colprensa

La polémica no ha dejado su inestabilidad, desde que se supo que Indira Barrios, la Gobernadora de Arauca fua apartada de su cargo debido un viaje que realizó al paradisiaco destino de Cancún en México durante cinco días sin la autorización del ministerio del Interior, por lo cual se juzgó como un abandono del cargo y el ministro Prada firmó el decreto de su retiro. Ahora otro Gobernador tendrá que dar explicaciones precisamente de un viaje a Cancún sin autorización.

Se trata del Gobernador de Santander Mauricio Aguilar, quien al parecer en el mes de julio del año pasado tomó un viaje al destino turístico mexicano sin ningún tipo de autorización, el hecho se habría evidenciado dado que Indira Barrios lo trató de poner de ejemplo para justificar su inocencia.

Desde la emisora radial La W indicaron que el decreto que ordena las explicaciones de Aguilar señala: “que se oficie al Ministerio del Interior para que certifique si el Gobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, solicitó permiso o autorización para salir del país desde el 10 de julio de 2021 hasta el día 16 de julio de 2021, con destino a la ciudad de Cancún, México. En caso afirmativo, que se remita con destino a la presente actuación el acto administrativo que así lo concedió; y en caso negativo, que certifique si se inició procedimiento administrativo de abandono del cargo en contra de este”.

De comprobarse la ausencia injustificada Aguilar podría ser otro de los Gobernadores apartados de su cargo por tomarse atribuciones de darse vacaciones. “Asimismo, que certifique las razones por las cuales el Gobernador de Santander, no tramitó permiso ante el Ministerio del Interior para salir del país con destino a la ciudad de Cancún, México”, se indica en el decreto.

El Problema de Arauca

El ministro del Interior, Alfonso Prada, firmó el decreto 2593 de 2022 con el que retiró a Indira Luz Barrios Guarnizo de su cargo como gobernadora encargada de Arauca. La decisión tiene que ver con un viaje que realizó la funcionaria a Cancún, México, del 16 al 21 de octubre sin la autorización de la cartera y por lo que se le acusa de haber incurrido en “abandono del cargo”.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 16 de noviembre de la Presidencia de la República recibió una queja de la representante a la Cámara Lina María Garrido y el diputado del departamento de Arauca, Willington Rodríguez Benavidez, para que se investigara a la funcionaria encargada. El proceso administrativo inició formalmente el 24 de noviembre y hasta ahora se conoce la decisión de la Presidencia de la República.

En ese sentido, la gobernadora (e) habría incurrido en abandono del cargo. Según la normativa colombiana, un funcionario público que “abandona el territorio nacional sin autorización por cinco (5) días o más consecutivos” comete esta falta.

La decisión la conoció en exclusiva el diario El Tiempo junto con los argumentos que expuso la defensa de la gobernadora. Los abogados señalaron que ella misma había decretado una licencia ordinaria no remunerada para salir del país y “atender asuntos de índole personal”. Por su parte, Barrios se excusó en los conceptos emitidos anteriormente por la Procuraduría General de la Nación.

“El uso de licencias ordinarias no remuneradas no requiere o no exige a estos funcionarios tramitar una autorización ante el Ministerio del Interior, salvo que se trate de una misión oficial”, agregó.

A su vez, presentó como prueba un caso similar al de ella. Al parecer, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, también había salido del país en 2021 a Cancún sin el permiso del Ministerio del Interior; sin embargo, la cartera negó los recursos que presentó alegando que no son “materia de discusión en este procedimiento administrativo”.

En el decreto se determinó que ahora hay una “vacancia definitiva del cargo de gobernador(a) del departamento de Arauca”. Aunque Barrios todavía tiene una oportunidad de quedarse en el puesto si acude a recurso de reposición —de acuerdo con El Tiempo—, para el que tiene 10 días hábiles a partir de la fecha de la expedición del documento, es decir, el 23 de diciembre.

