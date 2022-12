La millonada que recibirá el Deportivo Cali por la transferencia de Nicolás Benedetti en México

El colombiano convirtió un golazo para su equipo en duelo ante Pachuca, por el fútbol de México (Foto. Cortesía, Mazatlán F.C.).

Deportivo Cali se verá beneficiado luego de que Mazatlán FC ejerciera la opción de compra por el volante Nicolás Benedetti. El colombiano, que iniciará su segundo año en el cuadro Cañonero, alargará su estadía en la ciudad ubicada en el estado de Sinaloa, por lo menos hasta el 2025, tras llegar a un acuerdo con el Club América de México, los cuales eran dueños de los derechos deportivos del jugador.

El arribo del volante de creación al fútbol mexicano se dio en 2019 luego de que el formado en la cantera de la escuela Sarmiento Lora de la ciudad de Cali. Esto luego de que el cuadro Azucarero y las Águilas de México llegaran a un acuerdo por el alrededor de los cinco millones de euros, cuando este estaba tasado en dos millones de euros. Con Deportivo Cali, Benedetti completó 148 partidos en cinco años, anotando 26 goles, aportando 12 asistencias y siendo parte del equipo campeón del primer semestre del 2015 y del subcampeonato de la Superliga de Colombia en 2016.

Con el Club América, el futbolista con proceso en la selección Colombia no logró consolidarse pese a estar por cuatro años. Fueron tan solo 52 los partidos jugados, ocho goles, cuatro asistencias. Esto por culpa también de la rotura de Ligamento Cruzado Anterior que sufrió cuado jugaba con el equipo nacional el campeonato Preolímpico Sudamericano que otorgaba los cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fueron alrededor de 27 los partidos que se perdió el colombiano por diversas lesiones.

En el equipo de la ciudad Perla del Caribe ha logrado encontrar la continuidad deseada y ser bien acogido por los hinchas. Llegó a préstamo en el mes de enero del 2022 y durante su primer año jugó 33 partidos en dos temporadas de la Liga de México. Su liderazgo y grandes actuaciones convencieron a los dirigentes de hacer uso de la opción de compra, que rondaría los tres o cuatro millones de euros. Esto beneficia al Deportivo Cali, que tenía el 25 % de los derechos del jugador tras el acuerdo inicial con el América, por lo que ingresarían a las finanzas del verdiblanco entre 600.000 euros y 750.000 euros.

Deportivo Cali y su compleja situación económica en el 2022 y que tendrá que solventar en 2023

Según declaraciones del presidente Luis Fernando Mena, la deuda con los jugadores, incluyendo salarios y premios con los jugadores campeones en diciembre del 2021, era de 2.500 millones de pesos. La venta de Nicolás Benedetti al Mazatlán representaría el ingreso de alrededor de 3.000 millones de pesos, lo cual ayudaría a quedar al día con los salarios de los jugadores y estos estén disponibles para en los primeros días del mes de enero reportarse a la pretemporada liderada por el entrenador Jorge Luis Pinto.

En un detallado comunicado, el grupo completo de jugadores del Deportivo Cali aseguró que se tomó la decisión de cesar actividades desde el primer día de diciembre, pues luego de varios acuerdos con el presidente del equipo respecto al pago de salarios, nunca se logró finiquitar lo pactado:

“Desde el pasado 1 de diciembre el plantel profesional se mantiene en cese de actividades debido al incumplimiento del acuerdo laboral firmado con el presidente Luis Fernando Mena, en el cual se comprometió a pagar el 30 de noviembre pasado la totalidad de las deudas derivadas de nuestros contratos de trabajo”.

Luis Fernando Mena previamente señaló que los jugadores habían trazado una línea, aseverando que, desde ahora, interpondría límites y el plantel no podría pasarse: “Ellos pasaron una línea y esa línea no vuelven a pasar, no los vamos a dejar acercar a ninguno más, esto se ha llevado muy bien, se les ha tenido diálogos, es más, me acerqué tanto que creo que eso fue el problema, entonces hay que marcar una línea y la voy a hacer respetar”.

Respecto al llamado a descargos, Mena explicó simplemente era una herramienta para que los jugadores dieran a conocer su posición, pues no se habían presentado a entrenar y esta es una de sus responsabilidades.

