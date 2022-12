El ciclista colombiano Fernando Gaviria se refirió a su ingreso al Movistar Team para la temporada 2023: “Aquí puedo ganar”

Fernando Gaviria correrá con el Movistar Team en 2023 Foto: Movistar Team

Fernando Gaviria ha sido uno de los corredores más ganadores y quizás revolucionarios del ciclismo colombiano en los últimos años, pues sus características físicas no son las mismas que las de un escalador cafetero, por el contrario, el antioqueño se dio a conocer como una figura de talla mundial venciendo a los corredores más rápidos del pelotón al sprint.

Tras pasar 4 años con el Quick Step y 4 más con el UAE Team Emirates, el colombiano recala en el Movistar Team con ambiciones altas sobre lo que podría conseguir en competencias importantes. Aunque no se ve corriendo el Tour de Francia debido a la aspiraciones del equipo español con Enric Mas, otras de las grandes vueltas podrían ser un buen objetivo según contó.

Le puede interesar: Egan Bernal tiene nueva bicicleta: esto cuesta “el caballito de carbono” que le dio el Ineos al colombiano

El Movistar Team se tornó como un faro al final de la túnel del que no logró salir en los últimos años con el UAE Team Emirates, a pesar de tener a su disposición a los mejores lanzadores del grupo. Fernando se llena de optimismo para sacar adelante su carrera deportiva que aunque no ha decaído del todo, le han sido esquivas las victorias.

“De verdad que me da motivación. Creo que aquí puedo ganar y por eso he venido. Además, no estoy solo. Tengo compañeros que me pueden ayudar en ese tipo de finales. Igual es momento para que Movistar vuelva a ganar al sprint”, comentó para el diario Marca.

Allí encuentra una nueva oportunidad para realzar sus grandes condiciones al sprint, lo cual se podrá demostrar una vez arranque su temporada en la Vuelta a San Juan, Argentina, según contó, mientras espera confirmar si el Giro de Italia será uno de sus objetivos del año: “No lo hemos concretado. Lo haremos seguramente en enero. Tengo la intención de hacer algo parecido a lo de otros años. Arrancaré en Argentina, eso seguro. Quiero ir a las clásicas y luego quizá al Giro de Italia”, dijo para el mismo medio.

Fernando Gaviria con el Movistar Team. Foto tomada del IG de Movistar Team

Gaviria le responde a su exjefe, Joxean Fernández ‘Matxin’ sobre su rendimiento

Fernando quiere pasar la página con su anterior equipo, que aunque todo parece estar tranquilo, las declaraciones del que fuera su jefe, Joxean Fernández ‘Matxin’ sobre el rendimiento del colombiano, no parecen dar un buen panorama del cafetero cuando dice que ha Gaviria le falta trabajar más en su mentalidad, a lo que ahora el oriundo de La Ceja, Antioquia, respondió:

“Que confíen en mí, que soy un sprinter, me da una motivación extra, por tratar de representar bien a un equipo de esta talla, de esta historia, donde han corrido muchos ciclistas importantes del pelotón internacional. Me pone contento poder aspirar a ayudar al equipo en eso”, concretó.

Le puede interesar: El nuevo embajador de Colombia en Bélgica es una de las personas más cercanas al presidente de Gustavo Petro

El colombiano aspirará a ser una vez más uno de los ciclistas más fuertes en los sprints en las grandes vueltas, tal y como pasó en el 2017 cuando se quedó con la maglia ciclamino del Giro de Italia, lo que lo acreditaba como el más rápidos y fuertes del pelotón cuando el terreno terminaba en llano, característica que luego lo llevaría a portar la camiseta de líder del Tour de Francia.

SEGUIR LEYENDO: