De futbolista a Modelo: Teo Gutiérrez, aun no define su futuro, pero incursiona en una nueva profesión

Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, continúa sin definir su futuro de cara al 2023, a pesar de pertenecer aún al Deportivo Cali. Sin embargo, en el marco de sus vacaciones, el jugador barranquillero ha incursionado en otros rubros, pues este fin de semana se reveló su faceta como modelo, luego de participar en un video musical de música urbana.

El atacante atlanticense fue visto en la última producción del cantante de champeta Twister El Rey, quien acompañó al Erkis El Menor en su nueva canción, la cual fue titulada ‘Solo Para Ti’. Aquí, el delantero del Deportivo Cali aparece en algunos fragmentos con uno de los artistas, utilizando exóticas y frescas prendas, además de ser mencionado en los créditos de la misma.

De hecho, a través de sus redes sociales, ‘El Perfume’ reposteó la publicación de agradecimiento del artista Erkis El Menor, asegurando que la canción “está pegada” y destacando el origen de ambos, pues cabe resaltar que Gutiérrez es oriundo del tradicional barrio La Chinita.

Teo no define su futuro

Si bien, el jugador a diario muestra que se entrena de manera personalizada e individual, no ha sido concreto respecto al equipo con el que jugará en 2023, pues aunque pertenece al Deportivo Cali, la relación con el conjunto azucarero parece estar rota. Hace algunos días fue consultado por los medios, ante su presunta vinculación con el Junior de Barranquilla, no obstante, no dio una respuesta clara.

“Siempre he estado aquí, ojalá que Junior vuelva a ser el de siempre, que el que se ponga la camiseta la honre y le dé alegría a la gente (...) sin duda, la cultura del costeño es la alegría, jugar bien al fútbol y darle títulos al Junior”, expresó.

Por su parte, el Deportivo Cali se ha confirmado la vinculación de dos jugadores. El primero fue el delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, con pasado en el Deportes Tolima y quien durante el 2022 militó en Rosario Central sin mucho brillo. El otro, también extranjero, es el portero uruguayo Kevin Dawson, quien finalizó un largo ciclo en el Peñarol de su país y firma por primera vez para un equipo extranjero.

A estos se suma Jhon Vásquez, quien retorna al club luego de su paso por Brasil, así mismo; Agustín Vuletich, Guillermo Burdisso y Angelo Rodriguez, fueron desvinculados del club.

Teo está rifando la camiseta de Messi

Tras su paso por Barranquilla para participar en algunos amistosos y compartir con su familia, el jugador que milita en el Deportivo Cali, aprovechó el espacio y le envió un saludo a la comunidad, además de realizar un importante anuncio, pues está rifando una camiseta de Lionel Messi, esto, con el fin de recaudar fondos para los menos favorecidos, en este caso, la rifa se jugará el próximo 31 de diciembre.

Teo Gutiérrez rifa la camiseta de Messi.

“Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gané, que participen con una rifa de 20 mil pesos, para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, pero la idea es que la gente se la gané y que puedan estar felices, y también, mandarle unos guayos y un regalo a sus hijos”, expuso.

