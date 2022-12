Así se vivió la emergencia del avión de Latam al que le estallaron las llantas en El Dorado

Incidente de avión de LATAM en El Dorado

En las últimas horas se conoció de un incidente de un avión de la aerolínea Latam que cubría la ruta Bogotá - Cali, pero no pudo despegar debido a un problema de las llantas del tren de aterrizaje de la aeronave.

Sobre este tema, se viralizó un video en redes sociales en el que se ve el estado de las llantas del avión, y el dispositivo que hay alrededor de la aeronave para atender este incidente en el aeropuerto El Dorado.

La aeronave tuvo que ser remolcada en el aeropuerto por un vehículo luego que uno de los pilotos de ese vuelo de Latam reportara que una de las llantas del tren de aterrizaje estaba pinchada.

Lo anterior hizo que la nave no dejara el aeropuerto y que se cancelara el vuelo, por lo que los pasajeros tuvieron que ser embarcados en otra aeronave con destino a Cali.

Los pasajeros, al conocer del incidente, si generó angustia en algunos de los usuarios de este vuelo de Latam, tanto por el incidente, como por la pérdida del vuelo, ya que muchos necesitaban llegar a determinar a cierta hora debido a sus compromisos.

Video: Así fue la emergencia del avión de Latam en El Dorado que tuvo que abortar el despegue

Qué dijo Latam sobre el incidente en el aeropuerto El Dorado

“Debido a la frenada, se produjo un sobrecalentamiento de las llantas las cuales se desinflaron ante las altas temperaturas”, detalló la compañía en un comunicado emitido horas después del hecho.

También detalló que “la aeronave con matrícula CC-BLB, que operaba el vuelo LA4063 en la ruta Bogotá-Cali, presentó movimientos inusuales durante la maniobra de despegue, lo que llevó al piloto a tomar la decisión de no realizar el despegue”.

Dicha eventualidad no pasó a mayores, pese al susto que se llevaron varios pasajeros del avión. La emergencia no generó dificultades en otras operaciones aéreas ni afectaciones de consideración en el aeropuerto ni el puente aéreo. Además, los primeros reportes indicaron que no se presentaron heridos y los viajeros fueron embarcados en otros aviones, mientras que a otros les reprogramaron sus vuelos.

La compañía también explicó en su pronunciamiento que tras abortar el despegue, el capitán pidió ayuda a los bomberos, quienes ayudaron a los tripulantes a bajar del avión de forma segura.

Cabe señalar que el pasado 20 de diciembre se generó otra emergencia en el Aeropuerto El Dorado, que dejó a varias personas heridas.

De acuerdo con información que compartió la terminal aérea a través de sus redes sociales, este fue un incidente que dejó un saldo de tres contratistas heridos, los cuales fueron trasladados a un centro de atención médico cercano.

“Lamentablemente, como consecuencia de este incidente eléctrico, 3 contratistas resultaron heridos. Fueron atendidos y trasladados a centros médicos cercanos. Estamos acompañándolos, junto con sus familias, y esperamos su pronta recuperación”, indicó a través de un comunicado la terminal.

También indicó, a través de la misma comunicación, el resto del incidente. “Buenas tardes. En las horas de la tarde se presentó una falla en una de las subestaciones eléctricas de El Dorado. La falla generó un corte de energía temporal en la terminal 1 de pasajeros, que ya está normalizado. Lamentamos las molestias que esta situación pudo causar”, trinó la terminal Aérea alrededor de las cinco de la tarde, quien lamentó el corte temporal de energía.

Esta fue una declaración que se derivó de una duda de un usuario, quien denunció que al momento de recoger su equipaje no había fluido eléctrico y las bandas no funcionaban. De hecho, varios usuarios en redes han manifestado su inconformidad sobre las dificultades presentadas.

“Vengo de Estados Unidos y estoy haciendo conexión en la ciudad de Bogotá. Tengo otro vuelo y debo recoger mi equipaje, pero en el aeropuerto El Dorado no hay fluido eléctrico y las bandas NO funcionan. Voy a perder mi vuelo”, escribió un internauta.

Acto seguido, la terminal añadió que “el servicio se pudo restablecer rápidamente gracias a los procesos de contingencia que tiene previstos el aeropuerto. En este momento analizamos la situación para establecer las posibles causas, y seguimos trabajando para restablecer el servicio de energía eléctrica al 100% en la terminal de pasajeros”

