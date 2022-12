“Mi papel no es la oposición”: José Félix Lafaurie habló con Infobae sobre Duque, Petro, el ELN y la reforma agraria

José Félix Lafaurie habló en exclusiva con Infobae sobre el proceso de paz con el ELN y la reforma agraria.

A un mes de reactivar los diálogos de la Paz Total, entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de adelantar la compra de tierras a ganaderos para lo que sería la reforma agraria, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), que a su vez es uno de los negociadores del proceso, por parte del Estado, José Félix Lafaurie, habló con Infobae Colombia sobre el avance de estas negociaciones, donde el sector que representa resulta ser fundamental; incluso, se considera como uno de los actores principales, pues es una de las actividades más importantes para la agronomía y la economía del país.

Entre otros temas, asegura que no es cierto que la ganadería colombiana sea uno de los principales contaminantes y destructores de los ecosistemas colombianos y el medio ambiente. También, contó como ha sido su vida familiar, teniendo en cuenta sus posturas contra el actual gobierno y, que su esposa, María Fernanda Cabal, es una de las fichas más importantes de la actual oposición.

De hecho, considera que la llegada de Gustavo Petro al poder se dio por la mala presidencia de Iván Duque, pero aún así, está totalmente dispuesto a contribuir y ayudarle al actual gobierno.

¿Por qué decidió aceptar trabajar con el gobierno de Gustavo Petro en las negociaciones con el ELN? ¿Qué percepciones ha tenido sobre este proceso de paz?

JFL: Si uno tiene un sentimiento mínimo sobre lo que es realmente un sistema democrático, tiene que aceptar que cuando se hacen unas elecciones y finalmente gana un candidato que claramente no es el candidato que uno respalda, porque no son las ideas que uno arrastra, sino son las ideas contrarias, uno tiene que aceptar que quien ganó es justamente aquel que pretende desarrollar un programa de gobierno, que muy seguramente, no coincide con lo que uno cree o piensa

Ahora bien, uno tiene que distinguir como demócrata el papel que le corresponde a uno. Mi papel es de dirigente gremial. Un dirigente gremial que tiene unas obligaciones frente al gremio. Un gremio que está diseminado en todo el territorio; es decir: este es el dato exacto porque vacunamos en 1.105 municipios de los 1.122 municipios, que dicho de otra manera, salvo en 17 municipios que corresponden básicamente a lo que es Amazonía, en el resto del país hay ganaderos.

El teatro digamos de operaciones de ellos, es donde también se libra control territorial por parte de todos los actores, especialmente los actores armados, por consiguiente: Petro arrastra digamos una serie de causas y al menos unos temas que vinculan al sector (ganadero), uno era cumplir con el acuerdo de La Habana; y eso fue lo que me habilitó para que cuando el gobierno quiso tener un acuerdo sobre el tema de tierras, Fedegan no tuviera ninguna duda para acogerse a la propuesta del Gobierno.

Firmamos un acuerdo, que para muchos fue un acuerdo totalmente inédito, donde el sector ganadero que tiene 37 millones de hectáreas, de las 55 que son propiedad privada, permitió acudir al acuerdo con el gobierno para venderle tres millones de hectáreas. Ahí vamos, vamos bien y en consecuencia aspiramos a que eso nos permita avanzar en un cuestionamiento que desde la perspectiva nuestra, creemos que es injusta con respecto a ganaderos latifundistas, ya verán ustedes como al final del cuatrienio habrá unas nuevas realidades con respecto al tema y sobre todo un cuestionamiento que ha sido trajinado a lo largo del tiempo.

Sobre la compra de tierras, ¿Cuál ha sido el aporte de Fedegan? ¿Qué sugerencias o propuestas ha ofrecido para este proceso?

JFL: Hemos entregado una muy buena cantidad, casi más de 300 mil hectáreas al gobierno para que arranque el proceso de compras, y es un proceso que lo hace el gobierno, Fedegan no quiere intervenir más allá de decirle aquí hay unos ganaderos, con esta tierra, en estos lugares, para que sea un trámite que se hace en el marco de la Ley 160 del 94 con absoluta y total transparencia e independencia por parte del gobierno.

Es el Gobierno el que tiene ahora que resolver a quien le compra, qué precio le compra y en donde compra.

¿Cuáles son las sugerencias que tiene el sector ganadero para presentarlas en la mesa de negociaciones y/o de la reforma agraria? ¿Qué considera que hace falta en la agronomía colombiana?

JFL: Yo soy un dirigente gremial y yo soy de los que creen que la recuperación del campo es la paz. Dicho de otra manera, si al campo no le va bien, es casi que imposible que le vaya bien a Colombia. Porque el teatro de la operación del conflicto es el campo colombiano; es decir, cuando usted recorre el campo colombiano, usted ve como las diferentes regiones colombianas están atrapadas precisamente en el tema del narcotráfico, en el tema de la minería ilegal, en el tema de instituciones colombianas que no alcanzan a llegar.

Han abandonado el campo, en los últimos 30 años, dígame cuáles son las políticas para tener un campo más productivo y más competitivo, compárese con Brasil; ellos después el gobierno de Cardozo (Fernando) hizo una gran reconversión productiva, especialmente en lo que ellos llaman el agronegocio, se integraron y hoy Brasil, es el mayor productor y el mayor exportador en siete de los diez principales commodity, ¿Colombia en qué va? en nada, en absolutamente nada; mire los esfuerzos que estamos haciendo para poder exportar carne.

El día que Colombia se convierte en una potencia, como país tropical en el sector rural, tenga usted por seguro que una cantidad de los conflictos que se dan hacia el interior de las diferentes regiones no tendrían por qué existir, porque habría alternativas productivas de la mayor importancia para que el campesino, o el productor rural, eventualmente pueda adelantarlas.

¿Cuál considera que será el aporte de la ganadería con los planes actuales del gobierno para la seguridad alimentaria?

JFL: Ganadería es carne y leche, insustituible en la dieta humana; sin leche no hay una sociedad. Especialmente en los primeros años, que pueda tener desarrollo de unos niveles de respuesta cognitivos; es decir, si a un niño no se le da leche, después no sabe pensar bien, así de sencillo; y segundo, si no hay una dieta a base de proteína de origen animal tampoco creo que podamos tener una sociedad bien nutrida.

Tercer punto, la gente no sabe, por ejemplo, que Colombia tiene el hato número 11 del mundo; Colombia no sabe cuáles son las grandes ventajas que tiene la ganadería tropical.

Yo soy de los que cree que en el 2050, el 80 % de la ganadería del mundo va a estar en el trópico, mi pregunta es ¿qué estamos haciendo para eso? y como comprenderá yo llevo ya casi 20 años al frente del gremio, y toda mi vida, lo que he hecho es ser un productor rural, conozco el sector y soy un productor; yo he sembrado algodón, siembro palma, siembro sorgo, soy ganadero, por consiguiente, yo no soy un dirigente gremial de oficina, yo pago nómina.

Yo entiendo el sector rural porque lo vivo, nací en él, las posibilidades nuestras son gigantescas, no he visto al país, para decirle unos términos mucho más amplios, entendiendo las grandes oportunidades que tiene Colombia como país tropical para hacer una gran revolución productiva, por consiguiente, bienvenido si el gobierno cree que la hoja de ruta está ahí, ahí estamos, si el gobierno, por ejemplo, que también lo han criticado, cree que aquí más que vías de cuarta o quinta generación, lo que hay que hacer es vías terciarias, yo estoy totalmente de acuerdo, aquí hay 170 mil kilómetros de vías terciarias, totalmente abandonadas.

Ahí es donde está la producción de alimentos, es decir ahí es donde están los campesinos, diseminados por todo el país, en el sector ganadero tengo 557 mil pequeños productores, con 21 animalitos en promedio de su hato, con inmensa dificultad para sacar su leche; yo sí creo que ahí está la gran respuesta productiva, ojalá si un gobierno de izquierda impulsa eso, yo no solamente contribuiré eficazmente, sino que aplaudiré al final del periodo los esfuerzos que se dan en esa materia.

Se ha criticado que la ganadería es uno de los agentes que más aporta a la contaminación atmosférica ¿qué está haciendo el sector para ayudar a mejorar el medio ambiente?

JFL: Es una narrativa equivocada por varias razones: primero porque la ganadería nuestra no es una galería como la de los Estados Unidos que es una ganadería que concentra miles de animales en un sitio y les lleva la comida; aquí la comida se le da a pastura natural, y la pastura captura carbono, pero aún más, Fedegan desde el año 2008 ha venido incentivando lo que ganadería sostenible, hicimos un proyecto con el Banco Mundial y con los ingleses, logramos reconvertir más de 4.000 pequeños productores en diferentes regiones, hay un modelo de ganadería sostenible, con sello, con norma técnica dada por ICONTEC, y por supuesto yo como presidente del gremio he sido, no solo el mayor impulsor, desde el punto de vista público, sino que al mismo tiempo creo yo, que soy el ganadero que tiene mayor extensión en ganadería silvopastoril intensiva, que es lo que se llama ganadería sostenible.

Entonces, yo como modelo, como referente, como ejemplo, veo ahí una oportunidad gigantesca, la propuesta que le hicimos al gobierno en materia del acuerdo de los tres millones de hectáreas, es hacer un millón de hectáreas en silvopastoril, eso permitiría capturar al año más de seis millones de toneladas de carbono; que valdrían al año, un poco más de 80 millones de dólares que le pagarían los inversores a aquellos que estén en este negocio, lo que ha faltado es interés sobre ese tema.

Desde que usted arrancó a trabajar en estos procesos, sus allegados, puntualmente su esposa María Fernanda Cabal, se ha mostrado muy renuente por su participación con el gobierno de Gustavo Petro ¿cómo ha llevado este debate en su núcleo familiar?

JFL: Yo soy un dirigente gremial que tiene una responsabilidad frente a un gremio, María Fernanda es una dirigente política, además es la mujer más votada en la historia del Congreso de Colombia, y claramente le está haciendo una oposición al gobierno; eso también en democracia tiene todo el sentido, porque en democracia siempre tiene que haber una alternativa que se construya desde la oposición, es el único papel y así se lo hice saber, ella está en lo suyo y yo estoy en lo mío.

Yo aspiro, como lo vengo haciendo, a cumplirle al gobierno desde la perspectiva del gremio, en lo que me comprometí. Ella tendrá que abrirse un espacio, desde la oposición, para construir una alternativa democrática.

¿Usted piensa aspirar a algún cargo público en el futuro?

JFL: Primero no tengo edad, yo soy una persona que tiene 66 y voy para 67 años, yo desde el año 2014, cuando Uribe me ofreció ir al Congreso con él, yo opté porque María Fernanda hiciera política, yo no estoy en el ejercicio político, yo estoy en un ejercicio pleno y duro gremial, y creo que el día que concluya mi periplo como presidente de Fedegan pues yo aspiro también a dedicarme a mis cosas personales, a mi finca, a mis cosas.

Creo que yo empecé a trabajar en el año 78, es decir mal contado llevo 44 años trabajando, nunca he tenido pausa, fui diputado en esa época, creo que ya mi periplo, como todas las cosas en la vida, terminó.

¿Qué consideración le merece el expresidente Iván Duque? ¿considera que su gobierno fue bueno o que ayudó para el avance del país?

JFL: Yo sí creo que le faltó mucho por desarrollar, es decir, yo creo que la elección de Petro es la consecuencia obvia de un gobierno que abandonó buena parte de nuestras banderas, las banderas que mantuvimos durante ocho años del gobierno de Santos, y al mismo tiempo no gobernó con la gente que realmente hizo posible su triunfo después de ocho años del desierto, y creo que le faltó firmeza en muchos frentes, lo que condujo a que el país, en un juego democrático, buscara una alternativa de cambio que fue la que propuso Petro.

Esa es la gran ventaja de la democracia, eso es lo que no pueden perder los colombianos, no hay nada mejor que la democracia de corte liberal y la economía del mercado. Yo no creo que el presidente Duque lo haya hecho bien, se encerró en un grupito, que yo creo, le hizo mucho daño a su gobierno y le faltó firmeza para poder enfrentar los retos que su gobierno ha debido superar de la mejor manera.

