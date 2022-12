JEP solicita que se investigue a 16 altos mandos de la Policía y el Ejército Nacional por paramilitarismo. (Archivo)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias para que16 oficiales retirados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sean investigados en el macrocaso 08. De acuerdo con el alto tribunal, los implicados habrían apoyado la desmovilización de miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mientras los guerrilleros seguían militando en el paramilitarismo.

La decisión de abrir la investigación se tomó tras analizar miles documento y 20 testimonios del macrocaso 06, que investiga la victimización de los militantes de la Unión Patriótica (UP). Los magistrados encontraron que miembros del Estado Mayor de la Brigada XI y en específico del Batallón Junín habrían presentado a miembros del EPL y las Farc como guerrilleros en el proceso de reincorporación, cuando se habían vinculado con grupos insurgentes.

“Habrían apoyado la posterior oficialización o revestimiento de legalidad de la desmovilización de frentes de la guerrilla del EPL, así como de miembros de los frentes 5º, 8º, 18, 34 y 58 de las Farc”, precisó la JEP en un comunicado de prensa. Los guerrilleros realmente habían pasado a las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Con ese hallazgo, los magistrados decidieron pasar la investigación a los encargados del macrocaso 08. Según la entidad, esa designación investiga ”los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.

Los miembros del Estado Mayor de la Brigada XI no son los únicos investigados. También se solicitó indagar sobre las presuntas conductas criminales de los integrantes de la Brigada XVII, el Batallón de Contraguerillas No. 35 ‘Coronel Jaime Díaz’, el Batallón de Infantería No. 47 ‘Francisco de Paula Vélez’ y el Batallón de Infantería No. 33 ‘Batalla de Junín’. Asimismo, se vinculó a comandantes de la Policía de Apartadó y del departamento de Córdoba en 1996.

“A raíz de la inclusión de los miembros de la guerrilla de las Farc y del EPL a las Autodefensas se produjo (...) un fortalecimiento de los grupos paramilitares”, manifestó la JEP. Esas acciones afectaron principalmente la región de Urabá, en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, y generaron que hubiese “numerosas incursiones criminales, en varias de las cuales podrían haber contado con la participación de unidades del Ejército Nacional adscritas al Batallón Vélez y al Batallón de Contraguerrillas 35″.

¿A quiénes van a investigar?

Los miembros del Ejército y la Policía Nacional contra los que se ordenó compulsar copias son: Francisco Leonardo Ortiz Chavarro, comandante de la Brigada XI para 1996; Leonardo Barrero Gordillo, comandante del Batallón Junín para 1996 y quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares entre 2013 y 2014; René Sanabria Amaya, comandante de Inteligencia de la Brigada XI para 1996; Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada XVII para 1996 y 1997, y Eduardo León Figueroa, comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez (Bivel) entre noviembre de 1995 y octubre de 1996.

También se investigará a Jorge Luis Mejía, Manuel José Pérez, Nemesio Tafur Cardoso, Emiro José Barrios, Javier Gutiérrez de la Hoz, Hander Miguel Jaramillo Urrego, Carlos Alberto Santos Forero, Carlos Alberto Parra Trujillo, Jorge Enrique Bohórquez Cubillos, Óscar Armando Valencia Barón y Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez.

