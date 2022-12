La juez y el juez colombianos que estarán en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2023

Mary Cristina Blanco, juez de línea

La Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda durante julio y agosto del 2023, ya definió los árbitros por parte de las cinco confederaciones miembros del ente internacional. Por Conmebol serán 18 árbitros entre jueces centrales, asistentes y VAR. La representación de Colombia estará a cargo de Mary Blanco, jueza de línea, y Nicolás Gallo en la sala de videoarbitraje.

Mary Blanco, colegiada adscrita a la FIFA, hizo parte del cuerpo arbitral de fútbol femenino que estuvo en los Olímpicos 2020, que por motivos de bioseguridad debieron ser postergados para mitad de 2021 en Tokio, Japón. La juez de línea ha hecho parte de varios hitos en nuestro país, como integrar la primera terna arbitral femenina para dirigir un partido masculino de primera división.

De acuerdo con lo publicado por Caracol Radio, la mujer es administradora de empresas con especialización en finanzas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y se inició como árbitra en el Colegio de Árbitros de Boyacá hace 15 años. En Colombia se desempeñó en las tres finales de la Liga profesional femenina de los años 2017, 2018 y 2019, incluso, ha tenido la oportunidad de participar eventualmente en partidos masculinos de la Primera B del fútbol profesional.

Blanco estuvo en Venezuela en el 2016, en el Sudamericano Femenino Sub-17; en el 2017 participó de la Copa Algarve que se jugó en Portugal, y ese mismo año en la Copa Libertadores en Paraguay; en 2018 estuvo en la Copa América de Chile y en el Mundial Sub-17 de Uruguay y en 2019 en el Mundial de mayores celebrado en Francia. Además, recientemente estuvo en la Copa América Femenina 2022 y fue la asistente 1 en la reciente final de vuelta entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira.

Entre tanto, Nicolás Gallo viene de cumplir 15 partidos en la sala de videoarbitraje en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que recién ganó Argentina. El ibaguereño estuvo presente en cinco como VAR, ocho como AVAR y dos como Stand By - VAR. Colombia quedó sorteada en el Grupo H de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023, allí estarán acompañadas de Alemania, Marruecos y Corea del Sur, siendo las ‘teutonas’ las favoritas de esta zona.

Esta es la lista completa publicada por el perfil de Twitter @ArbitroInteBlog de los árbitros elegidos por la Conmebol:

Árbitros centrales

Edina Alves (BRA)

Emikar Calderas (VEN)

Maria Belen Carvajal (CHI)

Anahi Fernandez (URU)

Laura Fortunato (ARG)

Árbitros asistentes

Mariana de Almeida (ARG)

Monica Amboya (ECU)

Neuza Back (BRA)

Daiana Milone (ARG)

Leila Moreira (BRA)

Migdalia Rodriguez (VEN)

Loreto Toloza (CHI)

Leslie Vasquez (CHI)

VAR

Salome Di Iorio (ARG)

Daiane Muniz (BRA)

Juan Soto (VEN)

Los retos de Nicolás Gallo en Qatar 2022

Inglaterra vs. Francia: Allí tuvo un par de retos importantes que cambiaron el trámite del encuentro, pero que terminaron siendo una decisión acertada. Cuando el reloj del partido marcaba el minuto 80 de juego, el central brasileño del encuentro, Wilton Pereira Sampaio, recurrió a las repeticiones de la videoasistencia arbitral para determinar una jugada de potencial penalti a favor del onceno británico.

En el momento de recurrir a la tecnología en suelo qatarí estuvo presente el polémico árbitro colombiano para revisar, desde diferentes ángulos, cada toma y repetirlas en lo que fue empujón, sin intención de jugar la pelota del lateral izquierdo Theo Hernández sobre el delantero Mason Mount. La revisión duró poco menos de un minuto y derivó en pena máxima a favor de los Tres Leones dirigidos por el técnico Gareth Southgate.

Igualmente, en el segundo tiempo, Harry Kane reclamó por una infracción al borde del área, la cual no fue sancionada por el brasilero. Si bien el cuerpo técnico inglés y sus jugadores reclamaron la revisión del VAR, esta falta fue por fuera del área, por lo que el videoarbitraje no podía interceder al no constituirse un penalti.

Bélgica vs. Canadá: El referí Janny Sikazw fue llamado por los árbitros del VAR para notificarle un posible penal de Axel Witsel contra Richie Laryea. Finalmente, no se sancionó la pena máxima. La otra jugada discutida fue un nuevo pisotón en el área que hubiera significado penalti para Canadá y con ello una nueva posibilidad de empatar el marcador, sin embargo, ni el juez central ni el VAR se percataron.

