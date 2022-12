El exjefe paramilitar Hernán Giraldo pidió pista en la Paz Total de Gustavo Petro: “No lo hago por intereses políticos o jurídicos”

Hernán Giraldo, uno de los paramilitares más temidos de Colombia, quiere entrar a la paz total de Petro. Foto: Inpec.

Cada vez son más los criminales que buscan acogerse a la ley de Paz Total que promueve el Gobierno nacional. Uno de ellos es el excomandante del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, Hernán Giraldo Serna, conocido como ‘El Depredador de la Sierra’, quien le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que pide pista en su proyecto.

En la misiva, enviada desde la cárcel antioqueña de Itagüí, Giraldo asegura que no busca beneficios políticos, económicos o judiciales. Hay que recordar que el exjefe paramilitar pagó varios años en una cárcel de Estados Unidos por sus labores de narcotráfico y ahora está recluido en la citada penitenciaría.

“Postulé mi nombre para apoyar un proceso de paz y no lo hago por intereses económicos, políticos o jurídicos. Desde 2006 estoy privado de la libertad y me extraditaron a Estados Unidos. He puesto la cara y estoy respondiendo por mis errores que han servido para esclarecer muchos casos en el marco de la ley de justicia y paz”, señaló Giraldo.

Fotografía de archivo cedida por la Policía Nacional de Colombia que muestra a varios agentes mientras custodian al exjefe paramilitar Hernán Giraldo antes de su extradición a Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, en Bogotá (Colombia). EFE/ Policía Nacional de Colombia

Además, aseguró que su actual misión es contribuir con la verdad y la construcción de una verdadera paz en Colombia. “Soy consciente de lo que implica un Proceso de Paz y las dificultades que hay que sortear para que se dé todo. No tengo nada que perder, no tengo riquezas, todo me lo han quitado y solo deseo volver a la sierra para trabajar por una muy anhelada paz”, dijo el exjefe paramilitar.

A Giraldo lo acusan no solo de ser uno de los paramilitares más sanguinarios del país, sino también de narcotráfico y de haber abusado sexualmente a múltiples niñas en Colombia. Pese a esos delitos, la prensa informó recientemente que el sujeto estaba conformando un partido político junto con su familia, pero que no apoyará a ningún dirigente de otras colectividades. Giraldo desmintió esos rumores.

“No es cierto que esté impulsando un partido político. Yo soy campesino, las personas que hacen parte de estas autodefensas también lo son; no somos políticos, no pensamos como políticos y no sabemos nada de política. Mi accionar ni antes ni ahora ha sido la política, de igual manera desmiento que la líder social de Guachaca Emilcen Giraldo tengan algún parentesco conmigo; tampoco Mario Giraldo, asesinado junto alias ‘Chucho Pachenca. No era ni mi sobrino ni hijo y menos familiar”, afirmó el exjefe del Bloque Resistencia Tayrona.

Foto de archivo. El comandante paramilitar Hernán Giraldo camina después de entregar su arma en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, 3 de febrero, 2006. REUTERS/Fredy Builes

Finalmente, aseguró que siempre ha ejercido un “liderazgo” y que quiere, en unísono del Gobierno nacional, ayudar a que salgan adelante los procesos de paz que, a su juicio, han sido infructíferos por la ineficiencia del Estado colombiano.

“Puedo sentarme y ayudar a resolver lo que se hizo mal y potencializar lo que se hizo bien. En gran parte, los fracasos de los Procesos de Paz son también por la responsabilidad del Estado. No es solo desmovilizar, hay que dar educación, empleo, enseñar a las comunidades a construir Paz. Así como estuve en la guerra y lideré procesos violentos, puedo ayudar a encontrar caminos que nos lleven a una anhelada paz”, concluyó Hernán Giraldo Serna.

Hay que recordar que a Giraldo, de 72 años, lo conocían como ‘El Patrón’, ‘El Tigre’ o ‘El señor de la Sierra’, y todos los habitantes de la Sierra Nevada eran temerosos ante él por ser el comandante del Bloque ‘Resistencia Tayrona’ de las AUC y sus conocidas técnicas de tortura.

Con su llegada al país, se despertó un temor dentro de las víctimas y habitantes de la Sierra Nevada, pues podría recrudecerse la violencia en esta región de Colombia. Este criminal de guerra es famoso por el control territorial y por haber usado el abuso sexual de niñas menores de edad como un método de miedo dentro del conflicto armado.

SEGUIR LEYENDO: