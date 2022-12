Los Reyes del Mundo no hará parte de los premios Oscar

Los Reyes Del Mundo. Cr. Juan Cristobal/Netflix © 2022

El 21 de diciembre se dio a conocer la lista de finalistas en diez categorías en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, también conocido como los premios Oscar. Todas las miradas estaban puestas en la categoría de largometraje Internacional donde figuraba la película colombiana Los Reyes del Mundo, desafortunadamente el filme quedo fuera de la competencia.

Los Reyes del Mundo, de la directora colombiana Laura Mora, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del año en la cinematografía colombiana. Ganadora de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián, del Ojo de Oro del Festival de Cine Zurich y de la máxima distinción del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz (Francia). Por eso, cuando el pasado 6 de diciembre se reveló que la cinta había sido preseleccionada a los premios Oscar, muchos se llenaron con la esperanza que su directora levantará el galardón.

Le puede interesar: Conoce los estrenos de Netflix de enero del 2023: “Los crímenes de la academia”, “Perro perdido” y muchos más

Una vez fue anunciada la selección de películas, algunas personas reaccionaron en las redes sociales, en su mayoría expresando su sentir y lástima por la exclusión de Los Reyes del Mundo de los Premios de la Academia.

Reacciones en las redes sociales tras la descalificación de Los Reyes del Mundo. Twitter.

El proceso de selección de las películas funciona de la siguiente manera: “Cada lista corta es determinada por los miembros de esa rama correspondiente, excepto para el Largometraje Internacional. Los miembros de todas las ramas están invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben cumplir con un requisito mínimo de visualización para ser elegibles para votar en la categoría”. Se explica desde la página de la academia.

El próximo martes 24 de enero de 2023 se dará a conocer la totalidad de nominados a la versión 95 de los Premios de la Academia. La ceremonia se realizará el 12 de marzo.

Las 10 categorías reveladas fueron: Largometraje Documental, Cortometraje Documental, Largometraje Internacional, Maquillaje y Peluquería, Música (Banda Sonora Original), Cortometraje de Animación, Cortometraje de Acción en Vivo, Sonido y Efectos Visuales. Los actuales nominados a Largometraje Internacional son:

- Argentina, Argentina, 1985

- Austria, Corsage

- Belgium, Close

- Cambodia, Return to Seoul

- Denmark, Holy Spider

- France, Saint Omer

- Germany, All Quiet on the Western Front

- India, Last Film Show

- Ireland, The Quiet Girl

- Mexico, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

- Morocco, The Blue Caftan

- Pakistan, Joyland

- Poland, EO

- South Korea, Decision to Leave

- Sweden, Cairo Conspiracy

¿De qué trata la película?

Cuando Rá (Andrés Castañeda) recibe una carta en la que le informan que le restituirán una tierra que perteneció a su abuela en el bajo Cauca, decide con su grupo de amigos, Winni (Brahian Acevedo), Culebro (Cristián Camilo Mora), Nano (Cristian Campaña) y Sere (Davison Flores), emprendiendo un largo camino hacia su lugar de origen.

Es hacia la cuestión de la tierra, uno de los grandes conflictos que ha agobiado al país durante décadas, a donde Laura Mora, decide trasladar su lente, para tomar el riesgo de narrar una historia humana y visceral, en la cual el camino de regreso y la necesidad por pertenecer a algún lugar, permiten reflejar la realidad de un grupo de chicos abandonados, no solo por sus padres, sino por una sociedad que, con desdeño, los observa y los excluye.

Seguir leyendo: