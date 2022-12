Manuela Gómez enfrentó a Yina Calderón por polémica con Aida Victoria Merlano: “Necesita pegarse de la fama de otros”

Aunque intentaron reconciliarse y ser amigas, Yina Calderón y Manuela Gómez volvieron a estar en los extremos opuestos de la farándula

Inició un nuevo round entre las famosas Manuela Gómez y Yina Calderón, esta vez por parte de la paisa, quien se refirió a la reciente polémica que involucró a la Dj de guaracha y Aida Victoria Merlano, señalando que Calderón “necesita” hablar de otros para figurar.

La también exprotagonista de Nuestra Tele estuvo respondiendo preguntas en su cuenta oficial de Instagram, en medio de las cuales le cuestionaron su opinión por la situación entre Merlano y Calderón. Manuela Gómez no perdió la oportunidad para reiterar su mala percepción de la Dj.

“¿Qué piensas de la peinada de Aida hacia Yina?”, le cuestionó uno de sus seguidores debido a sus antecedentes con Calderón, cuyos enfrentamientos han alcanzado hasta las agresiones físicas.

Entonces, Manuela Gómez respondió, “dice así, con entonado acento. Yo vuelvo y repito, puras patadas de ahogada”. Fueron las primeras palabras de la también empresaria haciendo referencia en que, en su opinión, Calderón busca polémicas en las redes sociales para que las personas hablen de ella.

“Ella le va a tirar a todo el mundo, porque necesita pegarse de la fama de las demás personas; lamentablemente esa es la pura verdad”, expresó la famosa Gómez y señaló que víctimas de esa necesidad de Yina Calderón han caído junto a ella personas como Epa Colombia, Aida Victoria, Andrea Valdiri, La Jesuu, entre otras.

Manuela Gómez se refirió a la reciente polémica de Yina Calderón y Aida Victoria Merlano

Finalmente, Manuela Gómez dijo que “para mí, puras patadas de ahogada. Lo digo y lo sostengo ante quién sea, patadas de ahogada, necesita la fama de los demás, necesita la luz de los demás para poder brillar”.

Para concluir su reflexión, la empresaria que en su momento intentó ser amiga de Yina Calderón hasta que nuevamente se pelearon, señaló que “uno en su interior tiene luz propia para brillar sin necesidad de nadie”.

La respuesta de Gómez fue replicada en diferentes portales de entretenimiento en los que los internautas interactuaron con el contenido y también dejaron sus opiniones en los comentarios. “Ya sabemos como es la Yina, pero Manuela tanto que habla de superar y nada que supera a la Calderón”; “Yo creo que Yina se levanta y dice bueno a quien me toca joder hoy”; “Es la verdad yina solo quiere fama de los demás por eso ataca”.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Aida Victoria Merlano?

Yina Calderón opinó sobre la polémica que se generó alrededor de Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano sobre una supuesta relación. Original tomada de redes sociales @yinacalderonoficial @yefersoncossio y @aidavictoriam

Todo el problema entre las dos famosas empezó cuando a Yina Calderón se le ocurrió opinar sobre el comentario que hizo Westcol, novio de Aida Victoria, señalando que su novia extrañaba a Yeferson Cossio.

“Aida dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien”, fue lo que dijo Yina Calderón sobre las supuestas declaraciones de Aida Victoria Merlano y el influenciador paisa.

Por su parte, Aida Victoria respondió con un video de una pelea entre dos mujeres y pidió disculpas por el inconveniente con Yina Calderón, haciendo entender que ella habría golpeado a la Dj. Nuevamente, Calderón arremetió contra Merlano haciendo un video en el que recordaba a todos los amores de la barranquillera, acusándola de buscar fama y dinero en cada uno de ellos.

Ante eso, el más reciente sablazo entre las famosas lo dio Merlano, quien en un video expresó que si Yina Calderón quiere hablar sobre las consecuencias y el daño que le han causado sus antiguas parejas, el equivalente con ella sería referirse al daño generado por sus cirugías plásticas.

“Como tú pones un emoji de cada persona que ha pasado en mi vida y lo que ha hecho, contigo no sería necesario porque tú misma eres un estrago viviente, no más habría que verte para saber cuál ha sido el error de cada uno de tus cirujanos. Por otro lado, también habría que agregar a cada persona de la que a diario te cuelgas para poder sonar, porque eso es lo que hace una persona que no tiene talento o que, más bien, su único talento ha sido el de atropellar su propia dignidad”, agregó.

