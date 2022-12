Entre el lujo y la naturaleza: cinco destinos colombianos para los ‘grinch’ de la Navidad

En la imagen, algunos de los destinos colombianos a los que puede viajar si no es amante de la Navidad. Fotos: archivo particular y cortesía

La Navidad es una de las épocas favoritas del año para muchos colombianos, no solo por la oportunidad de pasar tiempo en familia, sino también, porque la variedad de comida que pueden degustar y a los destinos a los que pueden viajar. No obstante, no todos los viajeros piensan igual pues, para ellos, no hay nada mejor como pasar fin de año lejos de las multitudes y en completa tranquilidad.

Es por eso que, pensando en los ‘grinchs’ de la Navidad, Infobae Colombia le trae un listado de cinco destinos colombianos para que, en esta temporada de fin de año, disfrute de unas pequeñas vacaciones en completa tranquilidad.

Leticia, Colombia

Ubicado en Leticia, la capital del departamento del Amazonas, este bungalow es el alojamiento ideal para difrutar de los encantos de la naturaleza. Foto: Cortesía

En pleno corazón de Leticia, en el departamento del Amazonas, se esconde un oasis: el Hotel Utüane, un lugar de descanso inspirado en la etnia indígena ticuna cuyo nombre, curiosamente, significa “un lugar de descanso”.

En el hotel, que se ubica a tan solo 10 minutos en carro de la frontera con Brasil, los viajeros podrán hospedarse en bungalows independientes y bioclimáticos, cuya infraestructura está basada en las costumbres indígenas.

Sí viaja al Hotel Utüane puede disfrutar de la piscina, un restaurante de cocina regional y un bar, además de visitar atractivos turísticos del municipio como, por ejemplo, los parques y reservas naturales Amacayacu, Chiribiquete y Nukak.

Caño Cristales

En la imagen, Caño Cristales, ubicado en el departamento del Meta. Foto: Cormacarena

Tras la firma de los Acuerdos de Paz del Gobierno nacional con las ahora extintas Farc, el municipio de La Macarena, ubicado en el departamento del Meta, volvió a abrir sus puertas al turismo y, una de las zonas más beneficiadas, fue Caño Cristales.

Ubicado en la Sierra de la Macarena, Caño Cristales es considerado como una de las maravillas naturales más importantes de Colombia. El río es reconocido por los brillantes colores que refleja gracias a la planta endémica de la zona, Macarenia clavigera, la cual le da esas particulares tonalidades al afluente que, no por nada, es llamado como el ‘río de los siete colores’.

En su viaje, puede aprovechar para visitar el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena donde habitan cerca de 420 especies de aves, 43 reptiles, entre otros; bañarse en la Piscina de los Turistas, un caudal con las tonalidades de un arcoiris, o simplemente difrutar de la gastronomía local.

Tenga en cuenta que, debido a la temporada seca, es probable que no pueda ingresar a Caño Cristales, por lo que puede tener como segunda opción ‘Caño Cristalitos’, un afluente hermano del ‘río de los siete colores’.

Guarne, Antioquia

En la imagen, una de las cabañas de cristal del 'Glamping Vital Spa' en la que, entre otras cosas, los viajeros pueden disfrutar de lo mejor de los viajes de lujo y de naturaleza. Foto: Glamping Spa

Sí lo que busca es un destino donde el lujo y la naturaleza se unan, ‘Glamping Vital Spa’ es el lugar perfecto para que celebre el Año Nuevo lejos de las multitudes y en completa intimidad. Ubicado en la Vereda la Mejía, en el municipio de Guarne, en Antioquia, este alojamiento brinda los mejores espacios de relajamiento para sus huéspedes.

Ya sea para que viaje en pareja, con amigos o solo, en este glamping podrá disfrutar, entre otras cosas, de bañeras de hidromasaje, piscinas, bares, entre otros.

En cuanto a los sitios de interés que no se puede perder en Guarne, están el Parque de Comfenalco; el Alto de la Virgen -un lugar de turismo y peregrinación religiosa-; visitar ‘La Cascada’, ideal para tomarse un chapuzón, y la laguna de Guarne, ubicada en el Parque Arví.

Salinas de Galerazamba, Bolívar

Las Salinas de Galerazamba, ubicadas en el departamento de Bolívar, son uno de los atractivos naturales de Colombia más interesantes y desconocidos por los viajeros. Foto: archivo particular

Ubicadas en el corregimiento Galerazamba, Santa Catalina Bolívar, a las Salinas de Galerazamba se puede llegar desde la ciudad de Cartagena (1 hora) o desde Barranquilla, en el Atlántico, cuyo viaje suele tomar alrededor de 1 hora y 15 minutos.

Conocidas como el ‘Mar rosado’ de Colombia, las hermosas salinas de color rosa son producto de un fenómeno natural en el que, debido a la gran cantidad de salinidad en el agua, cuando llueve las gotas rompen los gránulos de sal lo que genera dicho color. No obstante, esta tonalidad no sería posible si en el afluente no existieran las micro algas halófilas que producen beta caroteno, y que contribuyen a que se presente dicho tono.

Sí va, es importante que tenga presente que las salinas no son un balneario por lo que, el destino, es ideal para pasar el rato, conocer, y tomar fotografías. Para visitarlas debe ir de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde o sábados, domingos y festivos, a las 8:00 de la mañana.

Parque Tayrona, Santa Marta

Entre las actividades que puedan hacer los visitantes en el Hotel Senda Koguiwa, en Santa Marta, son senderismo y yoga. Foto: Archivo particular/ Cortesía

Descrito como “un lugar lleno de magia y color que rodeado de naturaleza y cabañas que representan lo tradicional de las culturas de la zona”, Senda Koguiwa – El Zaino es un alojamiento que se destaca por estar ubicado en el corazón del Parque Nacional Natural Tayrona en Santa Marta, Magdalena.

Con un total de 22 cabañas, en este hotel los huéspedes podrán disfrutar de un lago y compartir su tiempo con los patos mientras están rodeados de naturaleza. Durante su estadía, igualmente podrá aprovechar de experiencias de yoga, senderismo y planes románticos.

En cuanto a las actividades que no se puede perder en Santa Marta, están: visitar la Sierra Nevada; el Acuario y Museo del Mar del Rodadero; el Museo del Oro de Santa Marta, o simplemente disfrutar del sol y la playa en Cabo San Juan, Bahía Concha, Neguanje y Cañaveral.





